عضو مجمع اللغة العربية: تركت كلية الطب بسبب التشريح.. ووالدي شجعني

قالت الدكتورة وفاء كامل، عضو مجمع اللغة العربية، إن عشقها للغة العربية بدأ معها منذ الصغر، حيث كان والدها حاصلا على العالمية الأزهرية، وهي تعادل الدكتوراه، وكان محبا للغة العربية ومتفانيا في خدمتها، «أحببت معه اللغة العربية، وكنت أقرأ كل ما تصل إليه يدي من تلك الكتب والمطبوعات».

كامل: والدي هو من شجعني بالرغم من تخوفي من النحو

وأضافت «كامل»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن هذا الوضع استمر معها حتى التحقت بكلية الطب، ولكنها وبسبب التشريح قررت أن تترك الطب جانبا وتبدأ في دراسة اللغة العربية بنظام الانتساب، «والدي هو من شجعني على ذلك بالرغم من تخوفي من النحو وخشية الرسوب فيه، ولكنه ساعدني على تجاوز ذلك».

كامل: حب الطلبة كان دافعا لاستمراري في التدريس

وأوضحت أنها وبعد تجاوزها فترة الجامعة التحقت بالتعليم الأكاديمي للطلاب، وما زالت تدرس في كلية الآداب حتى الآن، ولكنها ظلت حريصة على الإخلاص في العمل والاستمرار والعطاء، «كنت بحس إني أم للطلاب، وحب الطلبة كان دافعا لاستمراري في التدريس، وهم أيضا بادلوني الحب بالحب».

وأكدت أنها استغرقت 5 سنوات حتى نجحت في الحصول على درجة الماجيستير، وكانت في تلك الفترة تعمل على دراسة المعاجم، وخاصة كعب بن الزهير، «كل كلمة كنت ببحثها وأشوف المعنى اللي قصده فيها إيه بالظبط، وكنا بنبحث العصور ونشوف أسلوب كل واحد والمعاني التي اختارها كلا منهم».

وتابعت: «حققت في أثناء رسالتي نسبة الشعر إلى الشاعر، والرسالة كانت متضخمة، وأحد العلماء جاء لزيارتنا في مصر وذكر لي أن تلك الرسالة في حال عرضها في أمريكا سأمنح عليها الدكتوراه وليس الماجيستير».