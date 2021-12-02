رئيس مجمع اللغة العربية: الطالب يشعر بالانعزال عن زميلته وهذا أمر خطير

أكد الدكتور صلاح فضل، المفكر ورئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ضرورة دمج التعليم الأزهري مع التعليم العادي، لأن مرحلة التعليم الأساسي لابد أن ينصهر فيها العقل المصري، دون تفرقة طائفية مع إمكانية وجود جرعة دينية للأطفال بجانب جرعة متخصصة في الأمور العلمية، مبينًا أن مصر تكاد تكون البلد الوحيد في العالم الذي ينشطر فيه الأطفال إلى عدة طوائف منذ صغرهم، وهذا أمر في غاية الخطورة.

الأطفال تشعر بغربة بسبب اختلاف طوائف التعليم

وأضاف «فضل»، خلال استضافته ببرنامج «حديث العرب» المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن كل طفل يشعر بالاختلاف عن باقي زملائه وزميلاته، رغم أنهم في فصل دراسي واحد، موضحًا أن الطفل إذا زامل الطفلة في المرحلة الأساسية سيخاف عليها وسيكون لديه تعامل مرن معها دون خوف من أي طرف تجاه الآخر.

اللغة العربية تستوعب العلم والاكتشاف

وأوضح المفكر ورئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة، أن متوسط من يقرأ ويكتب في العالم العربي 70% من السكان، لافتًا إلى أن اللغة العربية تستوعب العلم والاكتشاف، ويوجد 28 لجنة في مجمع اللغة العربية تنتج مصطلحات في مختلف التخصصات العلمية، داعيًا للتواصل مع البيئات العلمية من أجل زيادة استخدام المصطلحات العربية المختلفة لعرض بلاغة اللغة العربية التي تعرض ثقافة وأدب الإنسان العربي.

مجمع اللغة العربية ليس هيئة دينية

وأكد المفكر ورئيس مجمع اللغة العربية في القاهرة، أن الوظيفة التي يؤديها المجمع حاليًا تعمل على جذب الشخصيات العامة في مختلف المجالات، من أجل دعم المجمع ونشر الاهتمام باللغة العربية.

ولفت إلى أن أعضاء المجمع يبذلون هذا الجهد، لكن يحتاج هذا إلى الصبر أيضًا، موضحًا أن القرآن الكريم كنز اللغة العربية، والمجمع الخاص باللغة ليس هيئة دينية ولكنه هيئة مدنية.