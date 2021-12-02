الخلالي: الملك حوني جد خوفو أول من بنى الأهرامات بشكلها المعروف

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن كتاب «موسوعة مصر القديمة» للدكتور الراحل سليم حسن سرد التاريخ المصري القديم، ويعد من أهم المصادر في المرجعية الدقيقة للتاريخ المصري القديم، «إحنا ماشيين في رحلة بنبسط ونقول الحاجات المهمة علشان نعرف تاريخ بلادنا وصلنا لإيه، وإزاي حضارتنا العظيمة بدأت وتنامت وتطورت».

الخلالي: الملك حوني آخر ملوك الأسرة الثالثة وشيد هرم دهشور

وأضافت «الخلالي»، خلال برنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الخميس، أنه في صفحة 283 في الجزء الأول من الكتاب جرى ذكر الأسرة الرابعة وهو «عصر بناة الأهرام»، لافتة إلى أن الملك حوني هو آخر ملوك الأسرة الثالثة، وهو من بنى هرم دهشور في جنوب سقارة، وكان بداية الوصول للشكل الهرمي الكامل الموجود في أهرامات الجيزة حاليا.

وتابعت: «في عصر بناة الأهرام كان للأسرة الرابعة خصوصية كبرى في تاريخ مصر القديمة، وبتعتبر بداية لتأسيس مفهوم الحضارة الكبير والعمارة العظيمة في تلك الأسرة، وتاريخ الأسرة الرابعة كان قوي ومتماسك وعظيم وكبواته مش كتير زي باقي الأسرات».

الملك حوني جد خوفو

وأوضحت أن الملك حوني أنجب الملكة حتب حرس، التي تزوجت من الملك سنفرو، وأنجبوا الملك خوفو، «الكاتب أكد في كتابه أن الملك زوسر بني لنفسه مقبرتين، وكمان الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة سار على نهج مؤسس الأسرة الثالثة وبني مقبرتين، واحده منهم في دهشور».

وأكدت أنه في عهد الملك سنفرو خرجت من مصر حملة بحرية كبرى ووصلت إلى لبنان وكانت تأتي من لبنان بأشجار الغابات للدولة المصرية لبناء الأهرام، «حكى الكاتب أن الدولة في عهد الملك سنفرو كانت مملكة متحدة وثابتة الأركان، وعند تتويجه أقيم له حفل عظيم وطقوس دينية».

وتابعت: «من فرط تقديس المصريين القدماء لحياة ما بعد الموت كان الملوك يبنون منازلهم من الطين، ولكن المقابر الخاصة بهم كانت تبنى من الحجر، وده سر بقاء المقابر والمعابد وزوال البيوت والقصور الخاصة بالملوك القدماء».