قصواء الخلالي ترشح «فن الحرب» لمتابعيها: كتاب نفسي ينقل خبرات مهمة لقارئه

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الكتاب الشهير «فن الحرب» للفيلسوف والجنرال الصيني «صن تزو»، نفسي ولا يتعلق بالعلوم العسكرية فقط، لكنه يمتد إلى تعامل الإنسان مع الأوساط المختلفة والمحيط المجتمعي الصغير «الأسرة»، وبيئة العمل وكيفية اكتساب خبرات وعلوم ومعلومات ومعرفة للتعامل مع الآخرين في الوسط العملي والشؤون الإدارية.

الخلالي: الكتاب به فصول تتعلق بوضع الخطط وشن الحروب

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر قناة «cbc»، أن الكتاب احتوى على فصول تتعلق بوضع الخطط وشن الحروب والهجوم المخادع والمناورات التكتيكية واستخدام الطاقة ونقطة الضعف والقوة.

وتابعت أن الكتاب تطرق إلى توظيف الجواسيس، وأكد إمكانية استخدام الإنسان لمن حوله من أجل الوصول إلى معلومات تفيده بشكل غير مباشر.

صن تزو أكد في الكتاب أهمية تجنب التصرفات الطائشة خلال استخدام نقاط القوة

وأشارت إلى أن «صن تزو» أكد أهمية تجنب التصرفات الطائشة في أثناء استخدام نقاط القوة: «نصح القوي بألا يستخدم جُل قوته وأن يحتفظ ببعض الأسلحة التي سيحتاج إليها في اللحظات الحاسمة فقط».

ونصحت قصواء الخلالي، متابعي البرنامج بالاطلاع على هذا الكتاب كونه كُتب بطريقة بسيطة جدا وليست معقدة، كما أن كاتبه وضع به رسائل مباشرة، فبالرغم من أنه من الكتب المؤسسة في العلوم العسكرية إلا ان استخدامه أمر ممكن لأي شخص حتى يغير من سلوكه إلى الأفضل والاستفادة من نقاط القوة في الحياة اليومية.