قصواء الخلالي: حفل طريق الكباش له وقع كالأساطير على العالم

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الآثار المصرية لم تكن تشهد اهتماما كبيرًا من الحكومات السابقة، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسعى دائما إلى الاهتمام المباشر والواضح بالحضارة والسياحة المصرية، وإعادة تقديم الآثار المصرية إلى دول العالم كافة.

الخلالي: طريق الكباش ليس مجرد طريق تمر فيه الاحتفالات المصرية القديمة

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، أن أخر صور اهتمام القيادة السياسية بالآثار المصرية تلك الإجراءات التي أقيمت في محافظة الأقصر تمهيدا لافتتاح طريق الكباش، «هو ليس مجرد طريق تمر فيه الاحتفالات المصرية القديمة، ولكنه هو طريق للنور والأمل الجديد والعودة الكبيرة والضخمة للسياحة».

وقالت: «هذا الحدث مهيب للعالم كله وليس لمصر فقط، العالم يترقب هذا الحدث بحق مش مجرد كلام أو علشان عندنا فعالية مهمة وبنتكلم عنها، وهو حدث فارق عالميا ينتظره دول العالم، والحفل سيكون له وقع كالأساطير، وذلك لأنه يعيد تقديم أسطورة عظيمة مرتبطة بطريق الكباش بمصر القديمة».

وأوضحت أن هناك أكثر من 150 محطة عالمية تتابع حدث افتتاح طريق الكباش ضمن تغطية كبرى كونه أحد أهم الأحداث التاريخية العالمية، لافته إلى أنه وفي كتاب «موسوعة مصر القديمة» تحدث مؤلف الموسوعة في الجزء الثالث عن الآله أمون للتقديس من أجل خصوبة الأرض والنماء، «بتدل الأثار المكشوفة حتى الآن أن الآله أمون بالرغم أنه الآله المحلي لمدينة طيبة منذ الأزل، كما تقول النقوش الدينية، ولكن هذا الآله أصبح معبودا رسميا للدولة».

وأكدت أن الشواهد المتعلقة بالآله أمون كانت الشعائر الدينية الخاصة بعبادته أشارت إلى سياحة بالسفينة المقدسة، حيث كان ينتقل مع زوجته وابنه بالسفينة المقدسة وصولا إلى الجانب الأخر، وتلك الرحلة نقلت إلينا بجملة «سياحة بالسفينة المقدسة».