تفاصيل تعذيب طفل على يد زوج أمه.. «بينفخ في وشه دخان الحشيش»

تزوجت لفترة طويلة كانت مليئة بالمشاكل والمشاحنات مع زوجها، حتى استحالت العشرة بينهما، فاستقر الأمر على الانفصال بين الطرفين، رغم وجود طفل يبلغ من العمر حوالي 5 سنوات، بينهما، وبعد انفصالها تزوجت من آخر لم يكن رحيما على ابنها الصغير والذي لقي مصرعه بعد وصلات تعذيب على يد زوجها الجديد، لينتهي بها الحال بفقد ابنها وسجنها مع الزوج القاتل.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس الجمعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لوالدة الطفل المجني عليه وزوجة المتهم الأول والذي عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد بتهمة تعذيب الطفل وقتله.

علاقة عاطفية انتهت بالزواج

رغم المشاكل التي كانت بين الطرفين، إلا أنهما اتفقا على أن يعيش الطفل «محمد. أ» في كنف والدته نظرا لحقها في حضانته وعدم زواجها، لكن بعد فترة قصيرة تقدم لها أحد الأشخاص، التي وجدت فيه ما لم تجده في زوجها السابق، فنشبت بينهما علاقة عاطفية انتهت بالزواج، واصطحاب الطفل للعيش معهما.

وصلات تعذيب تعرض لها الطفل

نظرا لحب المتهمة الشديد لزوجها الجديد الذي كان يتعاطى كل أنواع المواد المخدرة ويقوم بتعذيب طفلها، كانت سلبية للغاية وكأنها لا ترى ما يحدث بفلذة كبدها، من ضرب وتعذيب في الصغير عن طريق «نفخ دخان سجائر الحشيش في وجهه، وحمله بكلتا يديه وإلقاءه نحو الحائط».

مصرع الطفل

وصلات التعذيب كانت تتكرر يوميا من قبل المتهم «حسين. ع. ح، 37 عاما، موظف»، للطفل، في ظل صمت الأم المتهمة «سماح. م. ع، 30 عاما، عاملة»، حتى أصبح جسد الطفل لا يقوى على تحمل أي ضربة جديدة من زوج أمه، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة في إحدى المرات التي تعرض فيها للتعذيب.

بلاغ

محاولات كثيرة من قبل الأم وزوجها لإفاقة الطفل الضحية أو إسعافه لكن دون جدوي، فنقلاه إلى أحد المستشفيات بمنطقة حلوان، وعندما اشتبه الطاقم الطبي بوجود شبهه جنائية في وفاة الطفل ووجود آثار تعذيب على جسده، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور، وألقت القبض على المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق معهما، والتي بدورها أحالتهما لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، والتي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهم الأول، والمشدد 10 سنوات للمتهمة الثانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسني العالم وعضوية المستشارين محمد فهمي ومحمد عبدالمنعم بركات وأمانة سر محمد جبر وإسلام شحاتة.