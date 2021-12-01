«جنايات المنصورة» تنتدب خبراء لفحص اختلاس 6 موظفين مستلزمات غسيل كلوي

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية اليوم، باستمرار حبس المتهمين في قضية اختلاس مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة المركزي في غضون الفترة من 1/1/2021 حتى 31/5/2012، وحكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة، ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء والمختصين تكون مأموريتها الاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها، وتقرير لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة لبيان اختصاص كل متهم من المتهمين عن الفترة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس ‏المحكمة، وعضوية ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار ‏محمد حسن عاشور، وأمانة سر ‏محمد عبدالهادي، وأمرت بحبس جميع المتهمين على ذمة ‏القضية، وذلك بعد نحو 10 سنوات ظلوا مفرج عنهم إلى أن تم نظر القضية أمام المحكمة ‏فأمرت بحبسهم.‏

تشكيل لجنة ثلاثية من الخبراء لفحص الأوراق

وطلبت المحكمة من لجنة الفحص، أن تحدد اختصاص كل متهم من المتهمين عن الفترة ‏من 1/1/2021 حتى 31/5/2012، وبيان الأعمال التي أسندت إليه بتلك الفترة، وبيان ما إذا كان قد اختلس أو استولى على كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بقسم الكلى الصناعي بمستشفى المنزلة المركزي أو سهّل لغيره ذلك من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان كيفية حدوث ذلك وقيمته، وبيان ما إذا كان ذلك الاختلاس أو الاستيلاء قد ارتبط بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها من عدمه، وبيان ما إذا كان قد وقع تزوير بأي من أذون صرف تلك المستلزمات الطبية ودفاتر المخازن من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان القائم بذلك التزوير والاستعمال والأضرار التي لحقت بأموال ومصالح جهة عمله وقيمتها إن وجدت بحث اعتراض الجهة المبينة بمحضر 28/11/2021 من التقرير السابق تقديمه بالدعوى من لجنة الفحص والمشكلة بمعرفة النيابة العامة.

استمرار حبس المتهمين في القضية

وصرحت للخبراء المنتدبين الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من مستندات خاصة بالدعوى، وقدرت المحكمة مبلغ 3 آلاف جنيه أمانة للخبراء، كما حدد جلسة 28/12/2021 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد، وجلسة 28/2/2022 لنظر الدعوى في حال سداد، وحتى يرد التقرير مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين لتلك الجلسة.

وترجع الواقعة إلى توجيه اتهامات للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين بمديرية الصحة بالدقهلية ومن الأمناء على الودائع ‏اختلسوا ‏كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي بقسم الكلى ‏الصناعي ‏بمستشفى المنزلة المركزي.