عز الأسطول: أنا مصري.. ونسب عائلتي ممتد حتى سيدنا الحسين

كشف المطرب عز الأسطول، عن حقيقة أصوله المغربية وكواليس غنائه أنشودة آمون في حفل طريق الكباش في الأقصر، قائلا: «أنا مصري وأبويا مصري، أنا مصري جدًا، ونسب العيلة ممتد لسيدنا الحسين، وفي حد جه وعمل عائلة والدتي من حوالي 100 سنة من أهل المغرب، لكن بطاقتي ووالدي ووالدتي وجدودي مصري».

عز الأسطول: أنا مصري أبًا عن جد

وأضاف «الأسطول»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أنه دخل كلية التربية الموسيقية لدراسة الغناء الشرقي، ولم يكن هناك حينها قسما لذلك، وبالصدفة كان صوته يسمح للغناء الأوبرالي، «مكانش فيه غير التخصص ده ومكانش في دماغي أدخله بس كان صوتي مؤهل لكدة».

ولفت إلى أنه انضم إلى فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية، وفي امتحانات السنة الإعدادية بكلية التربية الموسيقية شارك في حفل بالمركز الثقافي الفرنسي، وكان الموسيقار فتحي سلامة من بين الحاضرين: «سمعني ونادى عليّ، وبدأت أتعلم منه، وكان أول حد مهم قابلته في حياتي، وكان بيطلب طلبات قوية على سني لكني حبيت أتعلم منه واتعلمت منه».

مخرج حفل طريق الكباش: رسالتنا إن بلدنا مش بس آثار

من جانبه قال المخرج أحمد المرسي، مدير تصوير حفل طريق الكباش بمدينة الأقصر، إن احتفالية طريق الكباش تعد ثاني احتفالية كبرى يشارك فيها بعد حفل نقل المومياوات الملكية، كاشفا عن الفارق بينهما، «المومياوات مكانش له مرجعية حاجة مشفنهاش قبل كدة، وكان محدود، بمعنى الاحتفالية في منطقة المتحفين، ولكن احتفالية النهاردة أكبر بكتير والمساحة أكبر».

واستكمل: «كان عندنا رسالة عاوزين نقول فيها البلد مش بس فيها آثار، ولكن اللي هييجي هيستمتع بوقته بأشكال مختلفة ومتعددة، الأقصر بلد شابة مش بس عريقة، واللبس اللي كان في العرض لمحة أو استيحاء فقط من الملابس الفرعونية».