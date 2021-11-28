عز الأسطول يكشف كواليس أنشودة «آمون رع»: «كنا هنقدمها باللغة العربية»

تحدث المطرب عز الأسطول، عن كواليس مشاركته باحتفالية افتتاح طريق الكباش، كاشفًا أن أنشودة «آمون رع»، التي قدمها خلال الاحتفالية، كان من المخطط غناؤها باللغة العربية، بعد ما تمت ترجمتها، من نقوش فرعونية باللغة الهيروغليفية إلى اللغة العربية، قبل التراجع عن هذا القرار قبل الاحتفالية بحوالي أسبوع أو عشرة أيام بأقصى تقدير، ويقدمها بلغة المصريين القدماء.

وأوضح «عز»، خلال استضافته، مساء اليوم السبت، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه حين وصل إليه نص الترجمة الخاصة بتلك الأنشودة، اقترح أن يتم إرسالها إلى الشاعرة هناء يوسف، حتى تصيغه من جديد بشكل غنائي وحتى يتم ترتيب جمله ومفرداته بشكل يعطي مساحة لتلحينه.

وأشار المطرب، إلى أن الشاعرة قامت بالفعل بهذا الأمر، وأعادت صياغته بشكل أثنى عليه الجميع، قبل أن يتم الاستقرار في نهاية الأمر على تقديم الأنشودة باللغة المصرية القديمة، متابعًا: «عشان الكلام موجه لـ آمون رع، والكلام ده مينفعشي يتم توجيهه إلا لله بس، أنا نفسي الكلام كان بيقشعرني».

المطرب يشيد بالمايسترو نادر عباسي ولحن الأنشودة: «معرفش عمله إزاي»

وأردف أنه حتى لحن الأنشودة كان قد تم وضعه على أساس أنها ستقدم باللغة العربية، قبل أن يتم إعادتها إلى اللغة المصرية القديمة، مشيدًا بالمايسترو نادر عباسي، مُلحن الأنشودة، وقدرته على تطويع اللحن ليتواكب مع اللغة المصرية القديمة، ممازحًا: «بصراحة معرفش عمل ده إزاي، أنا نفسي كنت بقول والله ما تركب، بس هو قدر يعمل ده».

عز الأسطول: التدرب على أنشودة «آمون رع» تطلب مجهودا ذهنيا كبيرا

ولفت إلى أن غناء تلك الأنشودة والتدريب عليها يتطلب منه مجهودا ذهنيا كبيرا للغاية، بعدما اعتاد على اللحن في البداية على غنائه باللغة العربية.