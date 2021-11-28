شهد عز الأسطول عن مشاركتها بحفل افتتاح طريق الكباش: «طايرة من الفرحة»

علقت المطربة، شهد عز الأسطول، على مشاركتها في احتفالية افتتاح طريق الكباش، بغناء أنشودة «النداء الأول»، مؤكدة أنه منذ موكب نقل المومياوات الملكية، وهي تتمنى أن تشارك في حدث مثل هذا، ولهذا كانت «طايرة من الفرحة»، بعدما وقع عليها الاختيار لغناء تلك الأنشودة باحتفالية طريق الكباش.

شهد عز الأسطول: المايسترو نادر عباسي كان له الفضل الأول في اختياري لغناء إنشودة «النداء الأول»

وأضافت «شهد»، خلال استضافتها، مساء اليوم السبت، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، وتشارك في تقديمه الإعلامية إنجي القاضي، أنها بدأت في العمل بجد، فور اختيارها لتلك الإنشودة، كاشفة أن المايسترو نادر عباسي، كان له الفضل الأول في اختيارها لتقديم تلك الإنشودة، بعد ترشيح من والداها المطرب عز الأسطول.

وهو ما جعل الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة البرنامج، تمازحها: «يعني نقول واسطة، ولا منقولش واسطة»، لترد عليها المطربة ضاحكة: «مكنتش عايزة أقول بابا اللي مرشحني، عشان متقولوش كدا».

شهد: تدربت طويلا على غناء الأنشودة

وأشارت المطربة، إلى أنها احتاجت لوقت ليس بالقليل حتى تتدرب على غناء تلك الأنشودة وتحفظ كلماتها بالشكل السليم، وأنها رغم ذلك كانت سعيدة للغاية بالمجهود الذي تبذله، لأنها من البداية كانت تتمنى أن تشارك في حدث ضخم ووطني مثل هذا.

وحققت احتفالية افتتاح طريق الكباش، صدى عالميا واسعا، بعدما تحدثت عنها عشرات المحطات والقنوات التليفزيونية العالمية، إضافة إلى مئات المنصات الإخبارية حول العالم.

وشهدت تلك الاحتفالية تقديم عدد من الأنشوادات، كان من بينها أنشودة «النداء الأول»، وإنشودة «آمون راع»، إلى جانب إعادة إحياء أغنية «الأقصر بلدنا» الشهيرة، التي شهد فيلم «غرام في الكرنك»، تقديمها للمرة الأولى.