عز الأسطول: أغنية احتفال طريق الكباش مترجمة من الهيروغليفية

قال الفنان عز الأسطول، إنه تخرج في كلية التربية الموسيقية قسم الغناء أوبرالي، وسعى في دخول تلك الجامعة نظرا لعشقه الوراثي للغناء الشرقي، «بحب أغني شرقي وبحب الإنشاد والمقامات، وجدي كان مقرئ للقرآن، وبحب المدارس الغنائية الشرقية أيا كانت جنسيتها».

الأسطول: الشاعرة هناء يوسف هي من قامت بتحويل كلمات الاحتفال بطريق الكباش إلى أغنية

وأضاف «الأسطول»، خلال استضافته في حلقة خاصة لاحتفال طريق الكباش ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «ON»، أن وصوله لهذا الحفل كان الفضل فيه للمايسترو نادر عباسي والمخرج محمد سعدي، لافتا إلى أن الشاعرة هناء يوسف هي من قامت بتحويل كلمات الاحتفال بطريق الكباش إلى أغنية ظهرت خلال الاحتفالية.

الأسطول: الأغنية جاءت من قدماء المصريين مترجمة من الهيروغليفية

وتابع: «الأغنية جاءت من قدماء المصريين مترجمة من الهيروغليفية، وكان الكلام فيها مش موزون ولا مقفى، وعلشان يتغنى كان لازم يوضع له مفردات وقافية، والكلام كان صعبا».

وفند: «بنتي شهد أنا مسميها المتوحشة في الغناء، وحسيت أنه هيحصل منها حاجة كويسة، وبعت للمايسترو نادر عباسي وسمع الفويس نوت وقلت له إنها بنتي، واتفاجئ بالصوت».

شهد عز: بحب أغني شرقي وموسيقى كلاسيكية

من جانبها، أوضحت شهد عز الأسطول، أنها دائما ما تقوم بالغناء وفي مقتبل عمرها، مختتمة: «أنا بحب أغني شرقي وموسيقى كلاسيكية، وغنيت بالصدفة عن طريق بابا، ولما سمعوا صوتي اختاروني».