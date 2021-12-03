خبير تغذية عن تحذير الصحة من الطعام المصنع: يسبب السرطان ويضر المناعة

حذرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من تناول الأطعمة المصنعة، خلال فترة العزل المنزلي، موضحةً أن هذه الأطعمة تحتوي على إضافات كالسكر والملح ومواد حافظة من شأنها الإضرار بمناعة الجسم، وأكدت الوزارة خلال منشور لها، أنه يمكن استبدال الأطعمة المصنعة بالوجبات الصحية التي تحتوي على الخضروات الطازجة التي تعمل على تقوية مناعة الجسد.

خبير تغذية يوضح أضرار الأطعمة المصنعة

وتعليقًا على هذا الشأن، قالت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية الإكلينيكية والسمنة بكلية طب قصر العيني، إن الأطعمة المصنعة من اللحوم مثل «الهوت دوج والبسطرمة، جميع الأطعمة التي تحتوي على ألوان مصنعة، والمواد الحافظة التي تتحول إلى مواد مسرطنة»، وفقًا لتصريحات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأضافت «صلاح» في حديثها لـ«الوطن»، أن تناول هذه الأطعمة، يؤثر بشكل مباشر على مناعة الجسم، ولذلك وجب التحذير من تناولها بالنسبة لمصابي فيروس كورونا، وبالنسبة للمصابين بالفيروس، فهم في حاجة لرفع المناعة، لذلك يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة، واستبدال الأطعمة المصنعة، وبوجبات غذائية طبيعية التي تحتوي على «لين بورتين»، وهي البروتينات التي تحتوي على نسبة دهون قليلة «الفراخ، الأرانب، الفراخ الرومي»، كما يجب تناول الأطعمة التي تعزز المناعة بشكل كبير مثل «البصل والثوم والليمون» فهي عناصر تحتوي على «أنتيبيوتك» طبيعي.

مثلث السم الأبيض «السكر والملح والدقيق»

كما أشارت خبيرة التغذية إلى أن التحذير من الأطعمة التي تحتوي على إضافات كالسكر والملح، يعود لأنهما ضلعان من ضمن مثلث السم الأبيض «السكر والملح والدقيق» والتي تعمل على زيادة الالتهابات داخل الجسم، وبالتالي تؤثر بشكل كبير على مناعة الأشخاص، والتي تؤثر على المصابين.

وتابعت أنه يجب استبدال، هذه الإضافات بغيرها من المواد الطبيعية التي يتمكن الجسم من التعامل معها، وحتى وأن كانت تحتوي على نفس السعرات الحرارية، لذلك من الممكن استبدال السكر المصنع، بإضافة العسل إلى المشروبات والأطعمة.