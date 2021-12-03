«الصحة العالمية» أكثر من 100مليون شخص بإقليم شرق المتوسط لديهم إعاقة

نشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي «الفيس بوك» منشورا توضح من خلاله أعداد الأشخاص الذين يعانون من أشكال الإعاقة المختلفة التي يتعايشون معها، وذلك بالتزامن مع احتفال المنظمة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر من كل عام وتقديم كافة الدعم لهم وتوفير كل ما يحتاجون إليه من رعاية.

100 مليون شخص في إقليم الشرق المتوسط لديهم إعاقة

وكشفت الصحة العالمية عن أعداد الأشخاص داخل إقليم الشرق المتوسط الذين يعانون من الإعاقة بأي شكل من أشكالها المختلفة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 100مليون شخص في إقليم الشرق المتوسط لديهم شكل من أشكال الإعاقة في مختلف دول التابعة للإقليم.

وأكدت المنظمة أن هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة أكثر الفئات التي تأثرت بجائحة كورونا، وتعمل المنظمة على توفير كافة المستلزمات الطبية والصحية لهؤلاء، بالإضافة إلى توفير اللقاحات لتطعيمهم وتجنب تأثير فيروس كورونا عليهم.

ذوي الإعاقة لهم الأولوية في التطعيم

وأوضحت المنظمة، أنها تعطي أولوية قصوى لهذه الفئة التي تعاني من أشكال الإعاقة في توفير اللقاحات وضمان وصولها لهم، مشيرة إلى أن الأولوية لتطعيم الفئات التالية بلقاح كورونا.

- المسنين من ذوي الإعاقة.

- الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة كامنة.

- موظفي خدمات دعم الإعاقة في بيئات الرعاية الصحية والاجتماعية.

اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

يحتفل العالم، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم العالمي الذي تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لزيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعود الاحتفال باليوم إلى تعزيز حقوق ورفاهية الأشخاص ذوي الاحتياجات.