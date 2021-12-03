تحذير عاجل من «الصحة» بشأن فترة العزل المنزلي: إياكم وهذه الأطعمة

حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول الأطعمة المصنعة خلال فترة العزل المنزلي، موضحةً أن هذه الأطعمة تحتوي على إضافات كالسكر والملح ومواد حافظة من شأنها الإضرار بمناعة الجسم.

وأكدت الوزارة خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن استبدال الأطعمة المصنعة بالوجبات الصحية التي تحتوي على الخضروات الطازجة التي تعمل على تقوية مناعة الجسد.

خطة مواجهة متحور «أوميكرون»

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة الصحة عن جهودها لمواجهة متحور فيروس كورونا «أوميكرون» في السطور التالية:

- تم تشديد الإجراءات الاحترازية في منافذ الوصول للبلاد البرية والبحرية والجوية في الحجر الصحي، لتقليل احتمالات الدخول لأي حالات مصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون».

- تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال اللجان العلمية ومجالس الأبحاث القومية بدراسة ومتابعة متحور فيروس كورونا.

- لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور الجديد أوميكرون في مصر حتى الآن.

- تم زيادة أعداد فحوصات المسح الجيني للعينات الإيجابية لسرعة الكشف عن أي متحورات.

- تؤكد الصحة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مثل «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني».

- تتوفر معظم أنواع اللقاحات في مصر خلال مراكز التطعيم المنتشرة في جميع محافظات مصر.