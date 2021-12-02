خطوات استخدام خدمة الإنترنت المجاني داخل محطة مصر

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة جديدة داخل محطة مصر برمسيس وهي الإنترنت المجاني «Wi-Fi»، وذلك داخل ساحة وأرصفة المحطة، لذا تستعرض «الوطن» الخطوات اللازمة التي يجب اتباعها لمن يرغب في الاستفادة من خدمة الإنترنت داخل المحطة.

وكانت خدمة الإنترنت «Wi-Fi»، أطلقتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر في محطة مصر برمسيس بداية من أمس الأربعاء، ويتمتع بها كافة الركاب المسافرين من خلال المحطة دون دفع أي رسوم أو اشتراك مقابل الخدمة.

خطوات وطريقة الاستفادة من الإنترنت المجاني في محطة مصر برمسيس

ومن أجل الاستفادة من خدمة الإنترنت المجاني «Wi-Fi» المتاحة داخل محطة مصر، يجب اتباع العديد من الخطوات أثناء التواجد في المحطة، وهي كالتالي:

1 - يجب في البداية أن يكون الفرد موجودا سواء على الأرصفة أو داخل ساحة محطة مصر برمسيس، حتى يمكنه الاستفادة من خدمات الإنترنت المجاني دون دفع أي رسوم مقابل الخدمة.

2 - في الخطوة التالية يجب على الفرد فتح شبكة «Wi-Fi» على جهاز الهاتف المحمول الخاص به.

3 - ينبغي البحث عن شبكة إنترنت «Wi-Fi» الخاصة بالمحطة، وهي موجودة باسم «KMT WIFI».

4 - عند إيجاد اسم الشبكة المذكر سابقاً، يجب الضغط عليها واختيارها.

5 - سيظهر أمام الفرد الصفحة الخاصة بالدخول على الشبكة.

6 - يجب الضغط على كلمة «التالي».

7 - وبعد اتباع جميع الخطوات السابقة، سوف يكون الهاتف المحمول متصلا بشكل كامل بشبكة الإنترنت، ويستطيع الراكب التمتع والاستفادة بالإنترنت دون أي حد أقصى للاستخدام.

السكة الحديد: خدمة الإنترنت المجاني هدفها جذب شرائح جديدة من الجمهور

ومن الجدير بالذكر، أوضحت هيئة السكة الحديد أن مشروع خدمة الإنترنت المجاني «Wi-Fi» هدفه هو جذب شرائح عديدة من الجمهور، بالإضافة إلى تعزيز الصورة العالمية سواء لقطاع النقل بشكل عام أو محطة رمسيس أمام رواد المحطة سواء مواطنين أو سائحين.