المصرية للاتصالات «WE» تعلن حاجتها لموظفين.. قدم الآن

يبحث الكثيرون عن فرص عمل خاصة في مجال الاتصالات، كون أحد أكثر المجالات الربحية في سوق العمل المصري، ونشرت مبادرة «طور وغير» التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عددًا من الوظائف الشاغرة عن الشركة المصرية للاتصالات «WE»، التي أعلنت حاجتها لبعض الوظائف الخالية، ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التقدم وملء الاستمارة الرسمية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، الوظائف الشاغرة في الشركة المصرية للاتصالات «WE»، وذلك في التقرير التالي:

Technical Support Agents «وكلاء دعم فني»

حددت الشركة المصرية للاتصالات متطلبات العمل في هذه الوظيفة على النحو التالي:

- خبرة سابقة لا تقل عن 3 سنوات

- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على عمر 33 عاما.

- الشهادات المطلوبة: CCNA Certificate/ Knowledge is a must

- الوظيفة تسمح للتقديم للذكور أو الإناث.

- موقع العمل: القاهرة - الإسكندرية - أسيوط - قنا

يشترط للتقديم للوظيفة، أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية للمتقدم جيد جدًا، على أن يكون القبول للعمل في وظائف الشركة المصرية للاتصالات بعد الانتهاء من فرز والتقييم وتحديد الراتب بعد المقابلة عبر الإنترنت.

وحتى تتمكن من التقدم للوظيفة، يجب استيفاء استمارة بالبيانات الخاصة بالمتقدم، من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات.

Technical Engineers for Enterprise Account «مهندسون فنيون»

وتأتي متطلبات العمل بالشركة كمهندس فني، وفق الشروط التي حددتها المصرية للاتصالات، وهي كالآتي:

- شهادة التخرج:

CCNA Certificate is a must

CCNP knowledge (OSPF- MPLS- BGP) is a must

- خريجي كليات علوم وهندسة والحاسبات

- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 27 عامًا، يوم التعيين.

- الوظيفة متاحة للتقديم سواء الذكور والإناث.

- يشترط للتقديم للوظيفة أن يكون اللغة الانجليزية للمتقدم جيد جدًا.

- يكون القبول للوظيفة بعد الانتهاء من مقابلات العمل والتقييم، والراتب المحدد بعد المقابلة عبر الإنترنت.

وحتى تتمكن من التقدم للوظيفة، يجب استيفاء استمارة بالبيانات الخاصة بالمتقدم، من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات.