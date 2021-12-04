التفاصيل الكاملة لمشروع كوبري ونفق شارع 45.. يحل مشكلة مزمنة

«هذا المشروع الحضاري الذي سيحل مشكلة مزمنة ظلت تعاني منها شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة» بتلك الكلمات وصف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قيمة مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش، الذي يتم حاليا فى أحد أهم مناطق شرق الإسكندرية والتي كانت تشهد ازدحاما شديدا خلال السنوات الماضية.

وترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة حول مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش، المقرر الانتهاء منها في 30 مايو 2022، والذي يهدف إلى القضاء نهائيا على جميع الاختناقات المرورية في تلك المنطقة وخاصة في فصل الصيف.

تفاصيل نفق 45 الجديد

وبحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية فإن النفق يبدأ من شارع السادات بعرض 19 مترا، عبارة عن 3 حارات للدخول و3 حارات للخروج بطول 150 متر تقريبا مفتوح من الأعلى، على أن يستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول و3 حارات خروج بطول 60 مترا بارتفاع 6 أمتار وعرض 24 مترا يشمل نفق يمين، ونفق يسار للمشاة بعرض 2 وربع متر وارتفاع 3 أمتار.

وينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبري عبارة عن 3 حارات للخروج، و3 حارات للدخول، لكل منهما، ويتم انفصالهم عن بعضهم البعض، وذلك بطول 200 متر تقريبا، والخروج من النفق بطول 120 متر تقريبا لكوبري الدخول إلى النفق.

ممشى ومداخل في مشروع 45 الجديد

كما يوجد مدخلان لنفق المشاة الواحد، أحدهما قبلي على رصيف العمارات، بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات، للوصول بهما إلى الجهة المقابلة من البحر، إما الصعود للمشى على رصيف الكورنيش البحري، أو النزول إلى الشاطئ بأطوال 140 مترا تقريبا لأنفاق المشاة بجميع الاتجاهات.

علاوة على ما سبق، فإنه يوجد ممشى بالكوبري على طريق الكورنيش موازيا للبحر والكوبري بطول 250 مترا تقريبا، وعرض 6 أمتار وارتفاع من 6 إلى 8 أمتار عن سطح البحر.

توسعة طريق شارع 45 في الإسكندرية

وتمت مراعاة توسعة الطريق من 6 إلى 10 حارات بعرض 35 مترا تقريبا، يشمل الجزيرة الوسطى بعرض مترين، بالإضافة إلى رصيفي مشاة على الجانبين بطول 600 متر تقريبا، بالإضافة إلى المشروعات التكميلية المستهدفة؛ وهي زيادة حارات الكورنيش من 6 إلى 10 حارات من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول 4.4 متر تقريبا، بخلاف منطقة نفق وكباري السادات بطول 600 متر.