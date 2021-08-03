إجراءات قانونية ضد شاطئ «البوريفاج» في الإسكندرية بسبب الإكراميات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع مستأجر شاطئ «البوريڤاچ» طبقا لكراسة الشروط، بعدما تلقت الإدارة شكوى من أحد رواد الشاطئ بخصوص سوء المعاملة من قبل العمال بالإضافة إلى فرض إكرامية، وعلى الفور تم التحقق منها ورد مبلغ الإكرامية المفروضة.

ضبط شيش في 6 شواطئ بالإسكندرية

وأوضحت مصايف الإسكندرية، في بيان لها، اليوم، أن الإدارة ضبطت عدد من الشيش في 6 شواطئ «جليم العام، السرايا العام، ايناس حقي، سيدي بشر 1 المميز، ادوارد الخراط، الفنار المميز».

وأشار البيان إلى أنه بعد تلقي شكوى من أحد متابعي الصفحة تفيد بعدم وجود سعر تذكرة الدخول على بوابات شاطئ إدورد الخراط، تم نشر صورة بوابة الدخول مدون عليها السعر، مشددين على أن أسعار دخول جميع الشواطئ مدونة على البوابات وكذلك أرقام الشكاوى.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية ما بين 25% إلى 50 %

وكشف أن نسب إشغال الشواطئ خلال تلك الأيام تراوحت ما بين 25% إلى 50 %، بينما حقق شاطئ ميامي العام نسبة 100%، يليه كل من شاطئ السرايا العام و البوريفاج الشرقى و محمود سعيد و جزيرة الدهب بنسبة اشغال 50%، فيما استقبل موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدد 37 حجزا بعدد أفراد 302 فردا اليوم الثلاثاء.

فيما تمت متابعة أعمال نظافة رمال الشواطئ و إزالة المخلفات من مياه البحر، ومتابعة نظافة دورات مياة الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للإستخدام، كما تم التأكد من أسعار تذاكر الدخول بجميع الشواطئ وعدم فرض إكراميات، والمرور على جميع الشواطئ للتأكد من ارتداء لايف چاكت قبل نزول البدالات للمياه، والتأكد من تواجد عمال الإنقاذ بأبراج المراقبة بجميع الشواطئ.