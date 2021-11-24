إصابة شخصين في انهيار بلكونة عقار شرق الإسكندرية

أصيب شخصان، منذ قليل، في انهيار بلكونة عقار مكون من 4 طوابق في منطقة غبريال بشارع الترعة المردومة شرق الإسكندرية، وذلك بعد ساعات من انهيار 3 عقارات في الإسكندرية كتوابع نوة المكنسة التي سببت تشبع المنازل القديمة بالمياه ما سبب انهيار أجزاء بعض العقارات.

تفاصيل إصابة شخصين في انهيار عقار بالإسكندرية

وتلقى قسم شرطة رمل ثاني شرق الإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط شرفة عقار مجاور لمستشفى آمنة بشارع الترعة المردومة، وإصابة شخصين تصادم جلوسهما على مقهى أسفل العقار محل الحادث.

وعلى الفور انتقل لمحال الحادث المقدم محمد راضي رئيس وحدة المباحث، لمتابعة الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل منها لمرور المواطنين، تحسبا لسقوط أجزاء أخرى من العقار.

ندب لجنة هندسية لمعاينة عقار بالإسكندرية

وقام حي شرق الإسكندرية، بندب لجنة هندسية إلى موقع العقار لمعاينته واتخاذ قرار بشأنه بعد فحصه وعرضه على لجنة المنشأة، والتأكد من أسباب الانهيار وإذ كانت لأمطار نوة المكنسة دخل فيها من عدمه.

انهيارات جزئية لـ3 عقارات في الإسكندرية دون إصابات

وتستمر توابع نوة المكنسة مستمرة على الإسكندرية، حيث انهار 3 عقارات جزئياً بعد تشبعهم بالمياه الكثيفة التي هطلت خلال الأيام الماضية، حيث انهار عقار في حي الجمرك وآخر في حي وسط والثالث في حي المنتزه ثان.

فيما قام حي غرب الإسكندرية، مساء أمس، بحملة إزالة للأجزاء التي تمثل خطورة داهمة بالعقار 41 شارع الإمام الأعظم بمنطقة كرموز، والمكون من دور أرضي، ودوريين علويين، وذلك بعد ورود شكاوى من الأهالي من وجود عقار شديد الخطورة على المواطنين، حيث تبين أنه صادر بشأنه قرارًا من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، وذلك بعد رفع شبكه كهرباء معلقة على العقار وإزالة الخطورة.