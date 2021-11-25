مصير شاطئ البوريفاج بعد إقامة كوبري ونفق 45 في الإسكندرية

قلق ينتاب بعض أبناء مدينة الإسكندرية، بخصوص مصير شاطئ البوريفاج، بعد إقامة كوبري ونفق 45، الذي يجرى إنشائهما حاليا فوق ذلك الشاطئ العريق.

محافظ الإسكندرية: لا مساس بشاطئ البوريفاج

اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن في وقت سابق، أنه لا مساس بأي جزء من الشاطئ، ومساحته لن تقل متر واحد، على الرغم من المنشآت الخاصة بالكوبري التي تقام على ضفافه.

طريق مؤقت على رمال شاطئ البوريفاج

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الطريق الذي أقيم على الرملة في شاطئ البوريفاج يعد طريقا مؤقتا لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع، وقبل الصيف المقبل سيكون الشاطئ مفتوحا أمام الجميع.

وأوضحت الإدارة أن كل ذلك سيزال بمجرد انتهاء مشروع نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش، وقبل الصيف سوف تجرى التغذية بالرمال، وزيادة مساحة الشاطئ لاستيعاب عدد مصيفين أكبر.

قيمة مشروع كوبري ونفق 45

ولفتت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أن قيمة مشروع كوبري ونفق 45 في كونه يبدأ من شارع السادات «شارع 45»، بنفق عرضه 19 مترا، بمعدل 3 حارات دخول، ومثلها خروج، وينتهى عند البحر بالدوران ناحية اليسار تقريبا، بطول 150 مترا.

وينتهي النفق بعدد 2 كوبري، كل منهما 3 حارات دخول، ومثلها للخروج.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يحد من الزحمة، وتحديدا فترة الصيف والتكدس المرورى في الدورانات، مؤكدين أن هذا المشروع يوسع الطريق من 6 حارات لـ10، بالاضافة إلى 2 رصيف للمشاة.

كما ستقام مشروعات شاطئية جميلة وكبائن للتأجير اليومي، وحمامات سباحة وغيره متاحة للجميع، ما يساهم في رفع القيمة السياحية للمحافظة.