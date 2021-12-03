«التعليم العالي»: الجامعات التكنولوجية نقلة في مسار التعليم الفني

أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن إنشاء الجامعات التكنولوجية يمثل نقلة هامة فى استحداث مسار جديد للتعليم الفنى فى مصر، ويأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بآليات التكنولوجيا الحديثة. وشدد «عبدالغفار» على أهمية الجامعات التكنولوجية، لأنها تعمل على إكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية المطلوبة لسوق العمل، من خلال البرامج التكنولوجية المتعددة، التى وضعت وفق احتياجات المشروعات القومية بمصر.

وأشار خلال تفقده منشآت الجامعة التكنولوجية ببرج العرب، أمس الأول، إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفنى والتكنولوجى، وتعظيم أهميته بين أفراد المجتمع، موضحاً أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية بقويسنا، بنى سويف التكنولوجية) كمرحلة أولى. وشدد على أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يُسهم فى خفض نسبة البطالة، وفتح أسواق العمل أمام خريجى هذه الجامعات، وتحقيق التنمية فى المناطق العمرانية الجديدة، التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها، موجهاً بضرورة عقد جميع الجامعات التكنولوجية الجديدة شراكات دولية مع الجامعات الدولية المرموقة، لتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية والبشرية، والارتقاء بجودة التعليم المُقدم للطلاب، لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.