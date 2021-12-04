علاقة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. أزمات متتالية حسمها الطلاق رسميا

انتهت علاقة المطرب حسام حبيب بالمطربة شيرين عبدالوهاب بالطلاق الرسمي، حيث تأكد خبر انفصالهما بعدما أعلنت المطربة عبر «تويتر»، انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، حيث نشرت بيانا قالت فيه «إن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، وأنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب» لترد على التساؤل الذي ظل يطرحه الكثير من المتابعين منذ عدة أيام «هل انفصلت شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب».

بيان لتأكيد الانفصال

وأضافت «شيرين» في بيان تأكيد الانفصال «هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».

شيرين عبدالفتاح قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، موضحة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشئ، وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي.

تسجيل مثير للجدل حول حقيقة انفصال شيرين عبدالوهاب

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أثارت الجدل حول نبأ انفصالها عن حسام حبيب، حينما نشرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مؤسسة مجلة «الجرس» اللبنانية، تسجيلا صوتيا منسوبا لشيرين، عبر مؤسستها الإعلامية، حيث سألت نضال الأحمدية شيرين عبدالوهاب عن وائل كافوري، فردت المطربة: «بحبه، بس حسام ممكن يقوسني (أي يقتلني)»، فقالت «نضال» لها، لكنك أنت الآن أصبحت حرة؟، فردت شيرين «أنا حرة، بس بردو تأمين».

وقالت شيرين: «أنا مش محتلة وببني شيرين جديدة ولا أقبل أن أكون مرة أخرى مثلما كنت»، وقالت لها نضال الأحمدية: «حمد لله على العودة وانتظرك بلبنان».

أزمات متعددة أبرزها تسريبات والده

وكانت حياة شيرين وحسام مرت بعدد من الأزمات أبرزها حينما اتهم والد حسام حبيب نجله بأنه وضع خطة للزواج سراً من زوجة أخرى غير شيرين عبدالوهاب، من أجل إنجاب أطفال، وأعترف بأن نجله يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية «ملولة» وتطلب الطلاق باستمرار، قبل أن ترد شيرين بشكل رسمي وتثني على زوجها السابق، قائلة «حسام جوزي ده إنسان من أنضف رجال الدنيا، وإنسان محترم ومتربي، وبيحبني أكتر من نفسه، وميستهلش كل ده، عاوز أقولكم الراجل ده ربنا حطه فى طريقي وأنا مدمرة».