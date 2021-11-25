شيرين عبدالوهاب تعود للحفلات بـ«أم الإمارات» في 10 ديسمبر المقبل

تعود الفنانة «شيرين عبد الوهاب»، للظهور على المسرح مرة أخرى، بعد فترة طويلة من الغياب، بحفل غنائي يوم 10 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان «أم الإمارات»، المقام في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر المقبل، ويعتبر الحفل الأول للفنانة المصرية منذ حفلها الأخير في المملكة العربية السعودية، سبتمبر الماضي.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في «أم الإمارات»

وتأتي تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في 3 فئات تبدأ بـ 125 درهم إماراتي، وتتدرج ما بين 295 و495 درهم إماراتي، بما يعادل ألفي جنيه مصريا، وفقا للحساب الرسمي لحجز التذاكر.

وغابت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل ملحوظ عن منصات التواصل الاجتماعي وعن نشاطها الفني المعهود، منذ الأزمة الأخيرة الخاصة بزوجها الفنان حسام حبيب ووالده، وكان ظهورها الأول بعد تلك الأزمة خلال حفلين في المملكة العربية السعودية، برفقة ابنتيها وزوجها.

تفاصيل الدورة الـ 5 من مهرجان «أم الإمارات»

وتنطلق الدورة الخامسة من مهرجان «أم الإمارات»، بمدينة أبو ظبي، وتشهد مجموعة كبيرة من الفعاليات والحفلات التي تمتد على مدار 10 أيام، في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر المقبل، ويفتتح المهرجان فعالياته بحفل غنائي لفرقة «ميامي»، بالإضافة إلى الفنان محمد السالم، بينما يختتم الفعاليات حفل الفنان خالد فؤاد، ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن باقي فعاليات المهرجان.

وينظم المهرجان على امتداد كورنيش أبو ظبي عددا من الفعاليات الترفيهية والعائلية، بخلاف منصات العروض الحية لعدد من الفنانين والموسيقيين، بالإضافة إلى أماكن التنزه والمطاعم العالمية.

وتم تحديد موعد إطلاق الدورة الجديدة من المهرجان بعد سلسلة من التأجيلات، حيث كان من المقرر إقامته في مارس 2020، ولكن تم تأجيله بسبب ظروف الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا.