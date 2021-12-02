شيرين عبدالوهاب لـ«نضال الأحمدية»: أصبحت حرة وأبني نفسي من جديد ولم اعد محتلة

نشرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مؤسسة مجلة «الجرس» اللبنانية، تسجيلا صوتيا منسوبا للفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر مؤسستها الإعلامية، تكشف فيه الفنانة المصرية أنها أصبحت حرة حاليا، وذلك تأكيدا لخبر انفصال شيرين عن زوجها الفنان حسام حبيب.

شيرين عبدالوهاب: أصبحت حرة

جاء تأكيد خبر الانفصال حينما سألت نضال الأحمدية الفنانة شيرين عبدالوهاب عن وائل كفوري، فردت شيرين «بحبه، بس حسام ممكن يقوسني (أي يقتلني باللبناني)»، فقالت «نضال» لها، لكنك أنت الآن أصبحت حرة؟، فردت شيرين «أنا حرة، بس بردو تأمين».

وأضافت شيرين فى كلمتها قائلة (احنا في حمى الجيش المصري واللبناني، وفى حمى سيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي)، فردت نضال الاحمدية قائلة (إحنا نقدر هذا الرجل الحكيم عبد الفتاح السيسي)

شيرين عبدالوهاب: السيسي جند من جنود الله

اضافت شيرين «وحياة بناتي يا نضال عبدالفتاح السيسي جند من جنود الله وانا قلتها من اول يوم جه»

وقالت شيرين:« انا مش محتلة وببني شيرين جديدة ولا اقبل ان اكون مرة اخرى مثلما كنت»، قالت لها نضال الاحمدية حمدالله على العودة وانتظرك بلبنان

أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، أولى أغنيات ألبومها الجديد، الذي من المقرر أن تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة.

أولى الأغنيات التي طرحت اليوم، بعنوان «كلها غيرانة» من كلمات محمد مصطفى، وألحان محمد أنور، وتوزيع محمد مجدي، وتقول كلمات الأغنية:

كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد

لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات

طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات

أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله

واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة

في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود عاملاه

خلوا اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا

من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا