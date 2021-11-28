تسريب أغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة عقب خبر انفصالها عن زوجها

فوجئ جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتسريب أغنيتها الجديدة، خلال الدقائق القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت الإعلامية نضال الأحمدية، خبر انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.

ونشر الملحن عمرو الشاذلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خبر تسريب الأغنية، حيث كتب: «لحني.. أغنية ملكش أمان.. تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، ونزول نسخة الديمو.. الأغنية كان متوقع نزولها فى ألبوم الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب فى الفترة الجاية».

وأضاف عمرو الشاذلي: «مش عارف أفرح ولا أزعل بصراحة.. وعامة أتمنى ميتمش استبعادها وعدم نزولها فى الألبوم القادم، وأتمنى في النهاية أنها تنول إعجابكم».

ومن جانبه، نشر الملحن محمود الخيام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى« فيس بوك»، بعد أنباء انفصال شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب: «يا رب يكون بجد حصل والفنانة المهمة جدا انتبهت للخفاش اللي كان عايش معاها اللي كان بيقطع كل علاقاتها مع حتى أهلها وأصحابها، وأي حد بينصحها وبيحبها وكان فاصلها عن العالم، إنسان حقودي وخبيث ومريض، وكنت دائما بقول إن ربنا حيكشفه في يوم من الأيام، وربنا ليه حكمة في كل حاجة بتحصل».

كلمات أغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة:-

«متحلفليش ومتقوليش كلامك دا في غنى عنه مبسمعهوش، ومهما تقول تزيد في حلول علشان نرجع قفل قلبي مبفتحهوش، ومهما هتبكي قدامي هجمد قلبي تاني عليك، ومهما تقولي مش قادر خلاص ندمان، هفكر نفسي بجراحك وهفضل أقول كلام يأذيك، ياريت تمشي وخلاص خلصت ملكش مكان، أنا لوحدي كتير أحسن ما أعيش مع حد موتني، مشاعرك ليا مؤذية ومن قسوتها قستني، ياريت تمشي ومترجعليش وسبني أعيش أنا نسيتك، خلاص أحزاني نسيتني، متستناش حاجات تتعاش قتلت كل شئ فيا ومبيصحاش، خلصنا خلاص مفيش إحساس، دا عمري وعمري بيعدي ومش ببلاش، ومهما هتبكي قدامي هجمد قلبي تاني عليك».