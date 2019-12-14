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محمود كهربا

على الرغم من رفضهم في بداية مسيرتهم الكروية، إلا أن حبهم لناديهم الذي ترعرع داخل قلوبهم منذ الصغر يدفعهم لمحاولة التطوير من أنفسهم من أجل العودة مجددا إلى جدران القلعة الحمراء، وهذا ما تمكن محمود عبد المنعم "كهربا" من تحقيقه، اليوم الجمعة، بالعودة لصفوف الأهلي مجددًا، بعدما أعلن النادي توقيعه رسميا مع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف.

آخرهم كهربا.. 5 لاعبين حققوا حلمهم بالعودة للنادي الأهلي

تصدر اسم لاعب الأهلي الجديد محمود عبدالمنعم "كهربا" تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب إعلان النادي الأهلي رسميا عن إتمام الصفقة.

وانتقل "كهربا" لـ"الأهلي" في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، ليوقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف.

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اعتادت الأندية العالمية تقديم الصفقات الجديدة لها، بفيديو يصور مهارات اللاعب الجديد للجماهير، ولكن الأندية العربية أبدعت في طريقة تقديم اللاعبين، من خلال فيديو يجمع بعض اللقطات المرتبطة بلقب اللاعب، كان آخرها إعلان تعاقد النادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا.

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منذ الإعلان عن انتقال محمود عبدالمنعم كهربا، للنادي الأهلي رسميا، صباح اليوم، توالت العديد من المباركات للاعب وعودته إلى بيته.

حيث هنأ العديد من لاعبي ومشاهير كرة القدم، لاعب نادي الزمالك السابق "كهربا" بعد انتقاله رسميا إلى صفوف "الأحمر".

نجوم الأهلي يهنئون كهربا بعد انتقاله للقلعة الحمراء: "جمعة مباركة"

خلال الساعات الماضية، أعلن النادي الأهلي عن انضمام اللاعب محمود عبد المنعم المعروف إعلاميًا باسم "كهربا"، لصفوف النادي رسميا، حيث كان اللاعب قد أعلن مرارًا وتكرًار أن الانضمام للنادي الأحمر "شرف" لأى لاعب.

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تعاقد النادي الأهلي، بشكل رسمي، مع اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" لمدة أربع سنوات ونصف، بداية من يناير المقبل، وفقا لما أعلنه أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي.

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام "كهربا" بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، وبعيدا عن مسيرة "كهربا" الكروية، نستعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن حياته..

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أشهر طويلة لم يتوقف فيها الحديث عن انضمام المحترف المصري محمود عبدالمنعم كهربا، للأهلي، صاحبه توقعات من الكثيرين بانضمامه رسميا خلال أيام باءت بالفشل خلال الفترة الماضية، حتى أسدل الستار على هذه الصفقة، فأتمم النادي الأهلي تفاصيل تعاقده مع لاعب الزمالك السابق، صباح اليوم، رسميا، ونشر صورا له وهو يرتدي قميص "الأحمر".

ومع انضمام محمود عبدالمنعم للأهلي، يعود للأذهان سؤال حول تسمية اللاعب باسمه الشهير "كهربا"؟ وهو مارد عليه اللاعب وأوضحه مديره السابق.

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عبد المجيد تبون

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، برئاسة محمد شرفي، فوز عبد المجيد تبون في الانتخابات الجزائرية، بعد ما حصل على أكثر من 4 ملايين و950 ألف صوت، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

عاجل.. عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بـ5 ملايين صوت

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات حول رئيس الجزائر الجديد الذي أتي بعد 9 أشهر من احتجاجات دفعت الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة للاستقالة، فبراير الماضي.

بعد إعلان فوزه.. من هو عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر الجديد؟

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص تهنئته للجزائر على المستويين الرسمي والشعبي، بنجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس، وأسفرت عن فوز عبدالمجيد تبون، بمنصب رئيس الجمهورية.

أبو الغيط يهنئ الجزائر ورئيسها المنتخب عبد المجيد تبون

هنأ أيمن مشرفة السفير المصري لدى الجزائر، اليوم، الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس، وقال - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - "نهنئ الرئيس تبون على فوزه بثقة الشعب الجزائري الذي قال كلمته في الانتخابات الرئاسية وعبر عن رأيه بشفافية ونزاهة واختار رئيسه الجديد".

سفير مصر بالجزائر يهنئ "تبون" بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

شريف السقا

نعى الإعلامي عمرو أديب، شريف السقا مخرج برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، الذي توفي في حادث أليم، أمس الخميس.

أديب ينعى شريف السقا: "الله يرحمه كان نسمة.. مش عارف أعيش من غيره"