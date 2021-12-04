وزيرة الهجرة ترحب بوفد أمريكي خلال زيارته لمصر: فرصة لتقريب الثقافات

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، أنَّه يجرى التنظيم حاليا لرحلة إلى مصر يجريها وفد أمريكي من 34 شخصية من مؤسسة «بيت العبادة» الأمريكية The House of Worshi،وذلك في إطار مواصلة جني ثمار سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وتحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

تترأس الوفد إسراء نوار، إحدى رائدات مصر تستطيع بالتاء المربوطة المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصصة في شؤون حوار الأديان، وذلك بالتنسيق مع السفير أحمد شاهين قنصل مصر العام في لوس أنجلوس.

نبيلة مكرم: مثل هذه الفاعليات تؤكد تعايش الحضارات والثقافات دون تمييز

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ سعادتها وترحيبها بتنظيم هذه الرحلة والتي تعد الثانية إلى مصر حيث كانت الأولى في مارس 2018، مضيفة أنَّه تم التباحث حول ترتيبات هذه الرحلة خلال زيارة السيدة إسراء نوار إلى مصر في أكتوبر الماضي.

وشددت وزيرة الهجرة على أن مثل هذه الفاعليات لها أهمية قصوى في تأكيد أن مصر بلد الأمن والأمان والتسامح والتعايش الذي تمتزج فيه كل الحضارات والثقافات دون تمييز، وهو ما يؤكّده دومًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة قبول الآخر وتربية النشء على ثقافة الاختلاف والتنوع وغرس قيم المساواة والعدالة في المجتمع.

من جهته، أعرب السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام في لوس أنجلوس، عن امتنانه لتنظيم هذه الرحلة التي تعد الثانية إلى مصر، ووجه خالص الشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على رعايتها لهذا الحدث المهم.

وأوضح أنَّه تمّ التباحث حول جميع النواحي التنظيمية لهذه الرحلة بحضور السيدة إسراء نوار وأعضاء من الوفد الأمريكي المشارك، متابعًا أنَّ هذا الحدث يعد جسرًا للتقارب فيما بين الثقافات والأديان المتعددة ويسهم بحق في إذابة الفوارق بين أناس يعيشون معنا في هذا العالم.

الوفد يلتقي الطيب وتواضروس ويزور العاصمة الإدارية ومكتبة الإسكندرية

فيما عبّرت إسراء نوار، عن سعادتها بتنظيم الرحلة الثانية لمؤسسة بيت العبادة الأمريكية إلى مصر، ونقلت تحيات وتقدير الوفد الأمريكي المشارك إلى الشعب المصري، قائلة إنَّهم متشوقون إلى رؤية أرض الكنانة التي سجلت أمجادًا عبر التاريخ، ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومكتبة الإسكندرية.

وأضافت أنَّ أعضاء الوفد الأمريكي المشارك انبهروا كثيرًا بحفل موكب نقل المومياوات الملكية الذي جرى في أبريل الماضي، معربين عن حماسهم البالغ لزيارة مصر منذ ذلك الحين، لافتة إلى الفيلم التسجيلي الذي عرض خلال الحفل وقدمه النجم المصري خالد النبوي، الذي استعرض جوانب متعددة من تاريخ مصر وثقافتها، الأمر الذي يؤكّد أنَّها أرض الأديان السماوية ومهد الحضارات والتعايش بلا فوارق أو تمييز.