إعادة محاكمة 20 متهمًا في قضية «فض اعتصام رابعة» بعد قليل
كتب:
بسمة عبدالستار
10:03 ص | السبت 04 ديسمبر 2021
محمد البلتاجي
تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
تجمهر مسلح
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح في ميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد، مع سبق الإصرار، للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
مسلحون وسط المعتصمين
وانتهت المحكمة في وقت سابق من سماع أقوال أحد الضباط الشهود، أثناء أحداث رابعة، الذي قال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور، وإنفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات، مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط، بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين، وكان هناك تعاملا بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
إعدام محمد البلتاجي
وأيدت محكمة النقض في وقت سابق، إعدام محمد البلتاجي شنقا، وصفوت حمودة حجازي، وعبدالرحمن البر، مفتي الجماعة الإرهابية، وأحمد عارف، أحد المتحدثين باسم الجماعة، و7 آخرين من عناصر الجماعة وقياداتها الوسطى؛ لإدانتهم بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والتخريب والعنف والتحريض عليهم، فضلا عن أحكام أخرى بالسجن المؤبد والمشدد.