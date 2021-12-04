إعادة محاكمة 20 متهمًا في قضية «فض اعتصام رابعة» بعد قليل

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تجمهر مسلح

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح في ميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد، مع سبق الإصرار، للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

مسلحون وسط المعتصمين

وانتهت المحكمة في وقت سابق من سماع أقوال أحد الضباط الشهود، أثناء أحداث رابعة، الذي قال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور، وإنفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات، مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط، بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين، وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين، وكان هناك تعاملا بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

إعدام محمد البلتاجي

وأيدت محكمة النقض في وقت سابق، إعدام محمد البلتاجي شنقا، وصفوت حمودة حجازي، وعبدالرحمن البر، مفتي الجماعة الإرهابية، وأحمد عارف، أحد المتحدثين باسم الجماعة، و7 آخرين من عناصر الجماعة وقياداتها الوسطى؛ لإدانتهم بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه والتخريب والعنف والتحريض عليهم، فضلا عن أحكام أخرى بالسجن المؤبد والمشدد.