فوز 13 طالبا من جامعة القاهرة بمراكز متقدمة في بارالمبياد الجامعات

فاز 13 طالبًا من جامعة القاهرة، بالمراكز الأولى في فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي القدرات الخاصة لطلاب الجامعات المصرية «بارالمبياد الجامعات المصرية» للعام الجامعي 2020- 2021، الذي أقيم خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى يوم 2 ديسمبر الجاري، في مدينة الإسكندرية تحت شعار «الإعاقة منحة لا محنة».

المسابقات شملت 5 ألعاب

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطلاب الفائزين، مشيدًا بأدائهم وتدريبهم، حيث شهدت ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية بأبي قير في الإسكندرية، المسابقات في ألعاب «تنس الطاولة، ورفع الأثقال، وكرة الهدف، وكرة القدم، وألعاب القوى».

وقال رئيس جامعة القاهرة، في بيان، اليوم السبت، إن مشاركة الجامعة في مختلف المسابقات تساهم في تكوين جيل متميز من ذوي القدرات الخاصة، في إطار استراتيجية الجامعة لبناء الإنسان المصري.

أسماء الطلاب الفائزين في المسابقات

يشار إلى أن الطلاب الفائزين هم: عمرو عماد فضل المركز الأول «جري 100متر»، وعمرو عماد فضل المركز الأول ألعاب قوى «وثب»، وفاطمة أشرف صالح المركز الأول ألعاب قوى «رمح»، ومروة إبراهيم حامد المركز الأول رفع أثقال، وحامد إبراهيم حامد المركز الأول رفع أثقال، وأحمد سمير محمد المركز الأول رفع أثقال، ومؤمن السيد حسن المركز الأول رفع أثقال، وفاطمة أشرف صالح المركز الثاني ألعاب قوى «جولة»، ومارينا ماجد جورج المركز الثاني ألعاب قوى «وثب»، ومحمد هاني محمد إبراهيم المركز الثاني رفع أثقال، وعمرو أيمن المركز الثالث تنس طاولة، وعايدة جرجس المركز الثالث رفع أثقال، وشهاب الدين علي المركز الثالث رفع أثقال «ذهني».

جدير بالذكر أن فعاليات بارالمبياد الجامعات المصرية، شارك فيها 700 طالب وطالبة يمثلون 22 جامعة مصرية وهي «الإسكندرية - القاهرة - عين شمس - أسيوط - طنطا - المنصورة - الزقازيق - حلوان - المنوفية - قناة السويس - جنوب الوادي - بني سويف - بنها - كفر الشيخ - الأقصر - أسوان - مدينة السادات - جامعة الأزهر أسيوط - العريش - بورسعيد - وزارة التعليم العالي».