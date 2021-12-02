جامعة القاهرة تختتم انتخابات اتحادات الطلاب.. محمد معز بالله رئيسا للاتحاد

أسدلت جامعة القاهرة، الستار على الانتخابات الطلابية، التي فاز فيها الطالب «محمد معز بالله»، كلية التمريض، برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة «ربا نبيل مصطفى»، بكلية الزراعة، نائبًا لرئيس الاتحاد، بعد ترشح 3 طلاب للمنصبين.

عملية الاقتراع تمت بمشاركة 40 طالبا وطالبة

وجرت عملية اختيار رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، بالاقتراع السري بمشاركة 40 طالبًا وطالبة، من رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، في حضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وحسن سعده مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، ووجههم إلى توسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

الجامعة ستقدم الدعم الكامل للاتحاد الجديد

وقال الدكتور الخشت، لاتحاد الطلاب الجديد، إن الجامعة ستقدم الدعم الكامل والتسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد، مؤكدًا أن الجامعة ليست مكانًا للعلم فقط، وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، واكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، وتوسيع رقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب.

وأضاف «الخشت»، أن جامعة القاهرة هي بيت المصريين جميعا، وأن الآباء المؤسسين للجامعة استهدفوا تخريج كوادر وطنية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تتصدى للتطرف والإرهاب والعقل المغلق.

الانتخابات الطلابية تمت وفقًا لقواعد النزاهة والشفافية

ووفقا لبيان صحفي، أضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الانتخابات الطلابية تمت وفقًا لقواعد النزاهة والشفافية والالتزام بأخلاقيات الممارسة الديمقراطية من جانب الطلاب للتعبير عن آرائهم، مؤكدًا أن الممارسة الديمقراطية التشاركية، أحد أهم أهداف جامعة القاهرة التي تسعى لتكوين شخصية الطالب ليكون قادرا على المساهمة في بناء الدولة الوطنية.

وأكد «الخشت»، أن جامعة القاهرة تقف على مسافة واحدة من كل الطلاب منسوبي الجامعة، مشيرا إلى أن المرحلة الجامعية لا يجب أن تكون مرحلة التفوق العلمي والدراسي فقط اللذان يعدان جزء من مجموعة من المتغيرات في المعادلة الجامعية وهي شخصية كل طالب.

جامعة القاهرة تهدف إلى تكوين شخصية متكاملة للطالب

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تهدف إلى تكوين شخصية متكاملة للطالب يجيد التفكير أولا، ثم التصرف، ولديه عقلية نقدية، إضافة إلى امتلاك حس ووجدان فني رفيع، وأن يكون صاحب جسد صحي ورياضي يؤهله للعمل، ويمتلك روح مستقيمة مبدعة، ونفس منظمة، لافتا إلى أن الإنسان روح وجسد وعمل ووجدان، ولابد أن يعمل الطالب عليها كما لابد أن تعمل الجامعة عليها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية جزء منها تم بالتزكية والجزء الآخر بالانتخابات، وكلاهما جزءا من العملية الديمقراطية، موضحًا أن التزكية تتمثل في اتفاق مجموعة طلاب فيما بينهم على اختيار من يمثلهم، وحال عدم التوافق يتم اللجوء إلى صناديق الاقتراع.

وتابع أن جامعة القاهرة لديها مشروعًا لتجديد الخطاب الديني والعقل المصري، لافتاً إلى أن التجربة أثبتت أن من يشتركون في الأنشطة الطلابية يكونون أكثر نجاحا في الحياة العملية، موضحًا أن هذه المشاركة تصنع شخصية الطالب، وتؤهله للعمل في إطار الفريق، وتربي لديه مهارات العمل الجماعي في أي مجال من مجالات الحياة العملية.

«الخشت»: يجب أن يعمل الطالب على تنمية مهاراته

وشدد على ضرورة أن يعمل كل فرد على تنمية مهاراته وإصلاح نفسه، بما يساهم في تقدم الدولة ونهضتها، لأن الدولة تتكون من مجموعة أفراد.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أطلقت مشروعًا لتطوير العقل المصري منذ ما يزيد على 4 سنوات، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير، وخلال تلك الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وكونت أول أوركسترا جامعي، وتعمل حاليًا الجامعة على إنشاء مسرح «دولت أبيض»، في المدينة الجامعية لاكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة.