قطع مياه الشرب عن قرى ومدينة دسوق لمدة 11 ساعة للصيانة غدا

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قطع المياه غدا الأحد، عن كل قرى المركز لمدة 11 ساعة متواصلة، وذلك لإجراء أعمال خاصة بصيانة محطة مياه أبو علي.

قطع المياه 11 ساعة

وقالت الوحدة المحلية بدسوق برئاسة السيد عبد الستار، إنها تلقت إشارة لاسلكية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بانقطاع المياه عن كل مناطق مركز ومدينة دسوق وقراها، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وفقًا لما ورد إليها من شركة المياه ومنطقة مياه الشرب بمحلة أبو علي.

وناشد مجلس مدينة دسوق المواطنين وأصحاب المخابز ومديري المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي، بتدبير وتخزين احتياجاتهم من المياه لحين عودتها وقت القطع.

غسيل وتطهير المروقات

وأوضحت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، في بيان، أنه سيتم غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة إنتاج مياه الشرب بمحلة أبو على، ما يؤدي لضعف المياه أو انقطاعها عن مركز ومدينة دسوق بجميع التوابع الخاصة بالمركز والمدينة.

وفي وقت سابق، قطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المياه عن 3 مناطق بمدينة دسوق لمدة 8 ساعات متواصلة، وذلك لإجراء أعمال خاصة بإحلال وتجديد خطوط المياه، حيث انقطعت المياه عن مناطق شارع الشركات وحي دحروج ومنطقة الاستاد الرياضي، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تقوم بإعلام الوحدات المحلية وغرف العمليات بمجالس المدن ، قبل قطع المياه وذلك لإعلام المواطنين بمواعيد الانقطاع لتدبير احتياجاتهم من المياه.