قطع المياه 3 أيام في مناطق بمدينة دسوق لإحلال وتجديد الخطوط

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قطع المياه أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من هذا الأسبوع، عن 3 مناطق لمدة 8ساعات متواصلة، وذلك لإجراء أعمال خاصة بإحلال وتجديد خطوط المياه.

وقالت الوحدة المحلية بدسوق، إنها تلقت إشارة لاسلكية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بانقطاع المياه عن مناطق شارع الشركات وحي دحروج ومنطقة الاستاد الرياضي، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً، وذلك وفقًا لما ورد إليها من شركة المياه ومنطقة مياه الشرب بمحلة أبو علي، وناشد مجلس مدينة دسوق، المواطنين وأصحاب المخابز ومديري المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي، بتدبير وتخزين احتياجاتهم من المياه لحين عودتها في أيام القطع.

ومنذ 4 أيام، قطعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، المياه عن المركز والمدينة، لمدة 10ساعات، وذلك لغسيل محطة المياه.

وقالت الوحدة المحلية بدسوق، إنها تلقت إشارة لاسلكية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن انقطاع المياه عن مدينة دسوق وقرى المركز اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، كما سيشمل القطع بعض قرى مركز قلين، وذلك لصيانة خط المياه قطر 450، المار بشارع الشركات، وغسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة إنتاج المياه في محلة أبو علي. وتقوم الوحدة المحلية بإعلام المواطنين بمواعيد قطع المياه وانقطاع الكهرباء وذلك عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».