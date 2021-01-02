الإثنين.. قطع المياه عن مركز ومدينة دسوق لـ13 ساعة لأعمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، عن قطع مياه الشرب بعد غد الإثنين، عن المركز والمدينة، لـ13 ساعة وذلك لغسيل محطة المياه.

وقالت الوحدة المحلية بدسوق، إنها تلقت إشارة لاسلكية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، تفيد بانقطاع المياه عن المركز والمدينة يوم الإثنين من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 6 مساء من نفس اليوم، وذلك لعمل غسيل وتعقيم مروقات محطة مياه محلة أبو على، وكذلك تعقيم وغسيل مروقات والخزان الأرضي بمحطة مياه الكشلة، وعمل صيانة على خط مياه قطر 600 مم حديد المغذي لأرياف دسوق، وطريق دسوق- قلين أمام القنطرة البيضاء.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي وقت سابق، قطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، يوم السبت الماضي، المياه عن مدينة كفر الشيخ وعن سخا والحمراوي، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً من نفس اليوم.

يأتي ذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة والتطهير اللازمة، لمآخذ المحطات الرئيسية بكفر الشيخ.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي كفر الشيخ، أبناء المحافظة وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما قطعت الشركة، المياه عن مدينة بيلا الخميس، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء من نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة فى لوحة الكهرباء الرئيسية بمحطة ابشان.

وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، برئاسة المهندس احمد إسماعيل، رئيس المركز والمدينة، أنه تم قطع المياه من الساعةالساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة ، وذلك لإصلاح لوحة الكهرباء الرئيسية بمحطة إبشان.

وأكدت الوحدة المحلية، على أن المدينة وبعض القرى المجاورة ستتأثر بانقطاع المياه.