«النقل»: 20 خبيرًا روسيًا يقدمون الدعم الفني بورش السكة الحديد

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا، مع سيرجيو كوربانوف الرئيس التنفيذي لشركة ترانسماش هولدينج مصر، الممثل للتحالف الروسي المجري المورد لصفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب، التي تعد الصفقة الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر؛ للاتفاق على اللمسات النهائية لتقديم الدعم الفني شامل توريد قطع الغيار والتدريب لمدة 12 سنة لكافة عربات الصفقة، وذلك بحضور المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية.

إنشاء ورشة صيانة حديثة بمنطقة أبوزعبل

ووفق بيان أصدرته وزارة النقل، اليوم السبت، فإن الاتفاق بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش هولدينج، يتضمن توفير الدعم الفني بواسطة 20 خبيرًا من الشركة بورش الهيئة؛ لتدريب المهندسين والعاملين المصريين على كافة أعمال الصيانات والعمرات، بما فيها العمرة الجسيمة للعربات، وكذلك إنشاء شركة ورشة صيانة حديثة بمنطقة أبوزعبل التابعة لهيئة السكك الحديدية، وإمدادها بكافة المعدات الحديثة اللازمة لصيانة عربات الركاب التي ستقوم الشركة بتوريدها.

توقيع عقود الصيانة لكافة التعاقدات الحديثة

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذا الاتفاق يهدف إلى ضمان استمرار تشغيل عربات الركاب بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن وزارة النقل تقوم بتوقيع عقود الصيانة لكافة التعاقدات الحديثة، في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة ترتكز على خمس محاور لتطوير منظومة السكك الحديدية، التي يأتي في مقدمتها تطوير وتحديث كافة الورش لرفع معدلات السلامة والأمان وضمان كفاءة التشغيل اليومي للوحدات المتحركة وانتظام جداول التشغيل.

جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة «500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة» و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.