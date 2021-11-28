وزير النقل يرفع علم مصر على 3 قاطرات بحرية جديدة في ميناء دمياط

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، زيارة إلى ميناء دمياط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الحالية، والخطط الزمنية للمشروعات المستقبلية في الميناء، حيث استقبله اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وذلك في إطار متابعة مشروعات النقل البحري التي تنفذ في الموانئ البحرية كافة.

3 قاطرات بحرية تنضم لأسطول ميناء دمياط

بدأت الزيارة بحسب بيان، بعرض تقديمي عن آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، قدمه رئيس الهيئة، ثم رفع وزير النقل، العلم على أحدث 3 قاطرات بحرية جديدة انضمت مؤخرا لأسطول وحدات الخدمات البحرية بميناء دمياط، وهي القاطرات: «هداية، سليمان، صالح»، التي بنتها الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، حيث تصل قدرة شد كل منها إلى 60 طنا، وتبلغ سرعتها 12 عقدة ويبلغ طول كل منها 35 م و بعرض 11.5 متر، وغاطس 5.30 متر، ومزودة بمنظومة مكافحة حريق وأجهزة ملاحية متطورة.

وتابع البيان، أنّه جرى التعاقد على الثلاث قاطرات لمواكبة الزيادة الحالية في استقبال سفن نقل الغاز المسال من محطة الإسالة بالميناء، والزيادة المتوقعة في سفن الحاويات من الأجيال الجديدة مع بدء تشغيل محطة الحاويات «تحيا مصر 1».

محور دمياط اللوجيستي المتكامل

وأجرى الوزير كذلك، جولة ميدانية تفقد خلالها عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في الميناء، بدأها بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات «تحيا مصر 1»، والتي تصل طاقتها القصوى إلى أكثر من 4 ملايين حاوية مكافئة، وأطوال أرصفتها إلى 1970 مترا، وعمق 18 مترا، إضافة إلى ساحة خلفية بمساحة 910 آلاف م2، ضمن إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل، والذي يتضمن منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط للحاويات، يطبق بها أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، لخدمة حركة الصادرات المصرية ومواكبة تزايد حركة الحاويات المتداولة بالموانئ، وهو المشروع الذي سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.

توقعات بزيادة معدلات تداول البضائع

كما تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة «حاجز الأمواج الشرقي»، بإضافة امتداد بطول 1565 مترا، وإنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 3600 متر، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الأطماء، وتفقد موقع إنشاء مشروع محطة «تحيا مصر 2» الجديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بأطوال أرصفة 3320 مترا، وعمق 17 مترا، وظهير خلفي بمساحة مليون م2 تقريبا، والتي ستساهم في زيادة طاقة التداول بمقدار 24 مليون طن سنويا لمواجهة الزيادة المتوقعة لتداول البضائع في الميناء.

وفي ختام جولته، تفقد وزير النقل موقع مشروع إنشاء رصيف بطول 600 متر وساحة خلفية 270 ألف متر مربع، واطلع على مخطط الاستغلال المستقبلي للمشروع.

خطة شاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات

ووجّه الوزير، بالعمل على مدار الساعة وتنفيذ المشروعات كافة وفقا لقياسات الجودة العالية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المشروعات، لافتا إلى أنّ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، تنفذ خطة شاملة لتحقيق الهدف الأكبر، وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير قطاع النقل البحري وتطوير الموانئ البحرية، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.