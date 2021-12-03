وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الجمعة، هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في عدد من مشروعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.

في بداية اللقاء أشار وزير النقل، على التعاون المثمر بين الجانبين، مؤكدًا على التطلع لمزيد من التعاون المشترك في كافة مجالات النقل.

مصر قفزت 90 مركزًا في التصنيفات الدولية بمجال الطرق

وأشاد سفير كوريا الجنوبية، بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في كافة المجالات ومنها قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى التقدم المصري في مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر 90 مركزًا لتصبح في المركز الـ 28 بدلًا من المركز الـ118، وفقًا لتصنيف التنافسية الدولية.

وأكد سفير كوريا الجنوبية، أن الشركات الكورية الجنوبية تتطلع إلى الاستثمار في مجال النقل بمصر، وخاصة أن المناخ الاستثماري بمصر مناخ واعد، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة الكورية الجنوبية إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات ومنها قطاع النقل.

تحديث نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديد

وأفاد وزير النقل، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تعمل بالتوازي إلى جانب الاهتمام بجودة الطرق على التقدم في مجال السلامة على الطرق، كما تنفذ عدد كبير من المشروعات لزيادة عوامل السلامة والأمان على كافة خطوط السكك الحديدية.

ثم استعرض الجانبان موقف المشروعات الجاري تنفيذها بين الجانبين مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، والممول من الجانب الكوري الجنوبي.

ثم استعرض الجانبان التعاون المستقبلي في مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات وأعمال السكة لخط الأقصر /السد العالي بطول 224 كم والجاري إنهاء كافة الإجراءات الخاصة به تمهيدًا لتوقيعه خلال الفترة القادمة خاصة مع أهميته الكبيرة في زيادة معدلات السلامة والأمان.

توريد وتصنيع قطارات للمترو

كما تم استعراض مشروع تصنيع وتوريد عدد 32 قطارًا مكيفا جديدا لاستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، والذي يتم التعاون الاستثماري فيه بين الجانبين، حيث وصل 15 قطارًا من هذه الصفقة خلال الفترة الماضية، وسيتوالى وصول باقي القطارات تباعًا وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، بالإضافة إلى التعاون القائم في مشروع توريد وصيانة عدد 6 قطارات للخط الثاني للمترو، والتي تم توريدها جميعًا خلال الفترة الماضية.

كما اكد الجانبان على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتي هيونداي الكورية الجنوبية والشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية «نيرك»، خلال فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي «TransMEA2021» لتصنيع عدد 40 قطارًا للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق بإجمالي 320 عربة.

وأكد وزير النقل، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، وأن هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال يمثل نقلة كبيرة في مجال التعاون المشترك، خاصة أن الشركات الكورية الجنوبية قد سبق وقامت بإنشاء مصانع لها في بني سويف «سامسونج – LG» في إطار الجهود المشتركة لتوطين الصناعات بمصر.