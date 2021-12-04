مكرم تهنئ مهندسة مصرية لاختيارها من أكثر الشخصيات الشابة المؤثرة بأمريكا: نموذج ملهم

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندسة المصرية دينا أيمن، أصغر مديرة برمجيات في شركة مايكروسوفت، والمقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لاختيارها من مجلة «فوربس» ضمن أكثر الشخصيات الشابة المؤثرة -تحت سن 30 عامًا- على مستوى قارة أمريكا الشمالية للعام 2022، لدورها الكبير في تمكّين النساء ودعمهنّ وتشجيعهنّ في مجالي الإدارة والتكنولوجيا، حيث إنها تعمل في مجال تمثل فيه الفتيات والنساء 7% فقط.

دينا أيمن أصغر مديرة برمجيات في شركة مايكروسوفت

وقالت نبيلة مكرم، إنَّ دينا أيمن تعد مصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج، فهي نموذج فريد وملهم يجسّد تمكّين المرأة والشباب في آن واحد، حيث استطاعت تحقيق نجاحات عدة في مجال التكنولوجيا، وأصبحت ذات تأثير في المجتمع الأمريكي.

وزيرة الهجرة تحيي شباب الخارج: يبذلون جهودا عظيمة من أجل مصر

ووجهت وزيرة الهجرة التحية للمرأة المصرية والشباب المصري بالخارج، لما يبذلونه من جهد عظيم في سبيل رفعة وسمو وطنهم مصر، من خلال ما يحققونه من نجاحات في كل المجالات، وكذلك دورهم في دعم المواقف الوطنية والترويج لمصر خارجيا، فضلا عن تعاونهم للاستفادة من خبراتها في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في المرحلة الحالية.

من جهتها، أعربت المهندسة دينا أيمن عن سعادتها بتهنئة وزيرة الهجرة، ووجهت خالص الشكر لسيادتها على التواصل والدعم المستمر للشباب والفتيات المصريين بالخارج، مؤكدة أنها تهدي هذا النجاح لمصر لأنها «دائما في القلب».

ودينا أيمن هي بنت الإسكندرية وهي أصغر أستاذة جامعية في مجال هندسة الكمبيوتر في جامعة نيو جيرسي NJIT الأمريكية، وسبق أن كرمتها وزارة الهجرة والسفارة الأمريكية باعتبارها نموذج لجيلها وحصلت على العديد من الألقاب العالمية في تخصصها.

وتخصصت «دينا» في هندسة الكمبيوتر، فقد تخرجت في مايو 2018 بدرجة البكالوريوس والماجستير معا، وتلقت عروضاً للعمل من 10 شركات وحصلت على منصب في هندسة البرمجيات في شركة إنتل. وحاليا، تعمل مدرس مساعد في جامعة نيوجيرسي لهندسة الكمبيوتر، وتعمل أيضًا كمديرة برامج في شركة مايكروسوفت في الولايات المتحدة، حيث تقود فريقًا من مهندسي البرمجيات.