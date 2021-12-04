محامي الفنان رشوان توفيق: «أدخلنا خصوم جدد في القضية»

أعلن محامي الفنان رشوان توفيق، تأجيل قضيته مع ابنته بسبب دخول خصوم جدد. وكشف محامي الفنان رشوان توفيق عن تفاصيل القضية، والتي تم فيها تأجيل الدعوى المقامة إلى يوم 25 ديسمبر المقبل في محكمة زينهم، حيث أنه تم تأجيل الدعوى بسبب إدخال خصوم جدد وهم «عصام الدين حسن محمد، محمد عصام الدين، بنك مصر»، وكانت تلك الدعاوى لتوكيلات التصرف في أموال مملوكه للفنان الكبير رشوان توفيق، بمبلغ كبير، كان يتعايش من العائد الخاص بهم.

محامي رشوان توفيق: ابنته وقعت على إقرار بعدم التصرف في أمواله

وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ«تليفزيون الوطن» أن الفنان قد أودع تلك الأموال باسم ابنته، والتي أقرت بأن تلك الأموال مملوكه للفنان الكبير، ولا يجوز لها التصرف فيها، إلا أنها قد تصرفت فيها ومنعت والدها من العائد الخاص بتلك المبالغ، «ده النزاع الحقيقي للدعوى وسبب الدعوى».

وأضاف أن التوكيل تم إصداره بصدد التصرف في الأموال الخاصة به المودعه باسم ابنته بالتصرف الذي يراه طيلة حياته، ثم تؤول إليها بعد وفاته، ويحصل على العائد الشهري منها، «هي اتصرفت في هذه الأموال بالمخالفة للإقرار الكتابي الذي وقعت عليه والخصوم المدخلين».

ننادي دائما بالصلح

وألفت إلى الجلسة التي انتهت منذ قليل، كانت الجلسة الثانية، حيث أن المحامين لم يحضروا الجلسة الأولى حتى يفسحوا المجال للصلح والتفهم ولعدم الدخول في ساحة القضاء بمعارك لها طريقة تعامل خاصة، «دايما بننادي بالصلح بين الأسرة، ودون حضور محامين أو إعلاميين، ولكن إذا وصلنا إلى ساحة القضاء فيجب تفنيد القضية كاملة».

وفند: «دعونا قبيل الجلسة الأولى أن تعود إلى حضن الوالد وترد له أمواله، ومكناش راضيين نتحدث في هذا الأمر حتى يفسح المجال للود، إلا أنها رفضت الأمر والحديث، وفي تلك الجلسة طالبناها برد هذه الأموال التي صدر التوكيل بشأنها، وأقرت بإقرارات مكتوبة والخصوم المدخلين».

ابنته تصرفت في الأموال دون علمه

وأكد على أن الابنه تصرفت في الأموال الطائلة الخاصة بالفنان رشوان توفيق، كما أنها حرمته منها، ورغبت في إلغاء الوكالة حتى يتثنى لها التصرف في الأموال، «اتهمت بمخالفة الأمانة، والمبالغ التي أودعت كانت للاستيلاء عليها، كما وتم تكليف الأب أنه يمثل أمام القضاء، ومثلنا نحن أمام القضاء وطالبنا بحقوقنا».

وتابع: «في الدعاوى المدنية مش لازم يحضر المدعي عليه شخصيا ولكن ممكن يوكل محامي كالمدعي أيضا، وهو إجراء طبيعي أمام القضاء المدني، وطالبنا بإدخال خصوم جدد ورد المبالغ.

رشوان توفيق ليس لديه خصومه مع أحد

وأشار إلى أن الفنان الكبير قد أكد على ضرورة عدم تداول أخبار القضية لأنها دائما ما تجدد مشاعر الحزن لديه، «الفنان رشوان توفيق دائما بيميل للصلح مع ابنته، وسيظل يطالب بهذا ومع جميع أحفاده، وهو ليس له خصوم طيلة حياته البالغة 89 عاما ولم يكن بينه وبين أي أحد أية خصومة أو مشاحنه».