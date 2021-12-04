استقرار أسعار الحديد محليًا وتراجع كبير عالميًا

واصلت أسعار حديد التسليح، استقرارها اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، في السوق المحلي.

وبحسب بيانات الاتحاد العربي للصلب، فإن الطاقات الإنتاجية في مصر تؤهلها لإنتاج كميات من الصلب تصل إلى 12 مليون طن، وتعد مجموعة «حديد عز» صاحبة الحصة الأكبر بإجمالي كميات 5.4 مليون طن وبنسبة 42% من الإنتاج.

فيما تأتي مجموعة السويس في المرتبة الثانية بكميات تقدر بـ2.4 مليون طن وبنسبة 19%، وتأتي بعدها مجموعة «بشاي» للصلب بكمية تصل إلى مليوني طن، ونسبة 15%، ثم حديد المصريين بكمية 1.6 مليون جنيه ونسبة تقدر بـ12%.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر حديد التسليح، اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، على الصعيد المحلي على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

سجلت أسعار خامات حديد التسليح تراجعا كبيرا في الأسعار اليوم السبت، على النحو التالي

- يباع فحم الكوك بسعر 320 دولارا.

- خردة الصلب بسعر 484 دولارا.

- يباع البليت بسعر 647 دولارا.

- يباع حديد التسليح بسعر 725 دولارا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارا.

- يباع المسطحات بسعر 780 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 94180 دولارا.

- يباع الألومنيوم بسعر 2623 دولارا.

- يباع الرصاص بسعر 2210.5 دولار.