استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 3 ديسمبر بالأسواق المصرية

سجّلت أسعار حديد التسليح، اليوم الجمعة 3 ديسمبر، استقرار الأسعار في كل المحافظات، ويعد هذا اليوم الثالث لاستقرار أسعار حديد التسليح في السوق المحلي بعدما أعلنت شركات حديد التسليح عن أسعارها، يوم الأربعاء.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر حديد التسليح اليوم الثالث من ديسمبر على الصعيد المحلي على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المحلي

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

سجلت أسعار خامات حديد التسليح استقرارًا سعريًا اليوم الجمعة

- يباع حديد سعر 103.5 دولار.

- يباع فحم الكوك بسعر 320 دولارا.

- خردة الصلب بسعر 485 دولارا.

- يباع البليت بسعر 653 دولارا.

- يباع حديد التسليح بسعر 728 دولارا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 737 دولارا.

- يباع المسطحات بسعر 795 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 9444 دولارا.

- يباع الألومنيوم بسعر 2664.5 دولار.

- يباع الرصاص بسعر 2301.5 دولار.

قرار وزيرة التجارة والصناعة بإيقاف رسوم البليت

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بالقرارين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الوقائع المصرية.