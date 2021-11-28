«عز» يوضح حقيقة الاستحواذ على حديد المصريين (مستند)

علقت شركة حديد عز، في بيان رسمي للبورصة المصرية، اليوم الأحد، على ما تم تداوله من أنباء الخاصة باتجاه الشركة للاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، في شركة حديد المصريين والذي أثير مؤخرًا على مواقع السوشيال ميديا.

شركة عز تكشف للبورصة حقيقة استحواذها على حديد المصريين

أوضحت شركة حديد عز، في بيانها الرسمي، والذي حصلت «الوطن» على نسخه منه، أن استراتيجيتها الساعية للنمو تعمل على إضافة طاقات جديدة لها باستمرار، إما من خلال الاستثمار الذاتي في مشروعات جديدة أو من خلال الاستثمار في شركات قائمة.

وأضافت شركة عز في بيان لـ«البورصة»، أرسل اليوم الأحد، أنه فيما يتعلق باستثماراتها في شركات قائمة، فإنه في حال اتخاذ السلطة المختصة بالشركة وكل الأطراف ذات الصلة قرارًا بشأن أي استثمارات في شركات قائمة فإن الشركة ستفصح عنه في حينه، وفقًا للإجراءات القانونية والقواعد ذات الصلة.

الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وتابعت شركة عز، هذا سيحدث بعد التقييم المالي والتدقيق القانوني اللازمين لأي استثمار جديد، وإن الشروط الحاكمة في هذه الحالة هي جودة وحداثة الأصول والتقنيات المستخدمة في الشركة محل الاستثمار، وسلامة وكفاءة هيكلها التنظيمي، واحترافية مواردها البشرية.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى إنها في كل الأحوال تطبق دوما أقصى درجات الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحة أنها تنفذ حاليًا استثمارًا يوشك على الاكتمال يستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من الصلب السائل بما يضمن استمرار إنتاج وتصدير الصلب المسطح.

صادرات بمليار دولار في 9 أشهر

وأكدت الشركة، أن استراتيجيتها ترتكز على السعي الدائم للنمو، كسبيل أساسي للاستمرار في المنافسة محليًا ودوليًا والمحافظة من مخاطر الانكماش، لافتة أنها نجحت في أن تصبح أول شركة مصرية، تتجاوز قيمة صادراتها مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2021

يذكر أن شركة مجموعة حديد عز في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، ويتبعها 4 شركات تشمل شركة مصانع العز للدرفلة، والعز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات.