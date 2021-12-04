موعد امتحانات الثانوية العامة 2022.. اعرف إزاي تحقق مخرجات التعلم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن الامتحانات ستعقد يوم 11 يونيو 2022، وسط مجموعة من الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم جميع اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية بالإضافة إلى الحفاظ على تحقيق التباهد الاجتماعي بين الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2022 تعتمد على الفهم

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد إلكترونياً بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدة أن الامتحانات تقيهم فهم الطالب لمخرجات التعلم، لافتة إلى أنه تم توفير العديد من المنصات التعليمية للطلاب للاطلاع على شرح المقررات الدراسية إلكترونياً بسهولة وفهم نمط الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم كيفية تحقيق نواتج التعلم في مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2022 في السطور التالية:

- وضع جدول خاص لتحديد نواتـج التعلـم المرتبطـة بالموضوع.

- أن يكون الطالب قادراً على التعرف على مفهوم الدعامة في الكائنات الحية.

- يتعرف الدعامة في النباتات.

- يوضح الدعامة الفسيولوجية والرتكيبية في النباتات.

- يفسر سبب التفاف المحاليق حول الدعامة.

- يفرق بني الشد في المحاليق وفي جذور الكورمات والإبصال.

- يشرح الجهاز الهيكلي في الإنسان ووظيفته.

- يرسم الفقرة العظمية.

- يذكر وظائف الجهاز العصبي في جسم الإنسان.

- يعرف تركيب العضلة.

- يوضح سبب إجهاد العضلة وآلية الحركة.

- يعرف الوحدة الحركية التى تعترب الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية.

- يربط بني التركيب والوظيفة في الجهاز العضى.

«التعليم» توفر رابطاً لطلاب الثانوية العامة 2022 للتعرف على مخرجات التعلم

وشددت وزارة التربية والتعليم، على طلاب الثانوية العامة بضرورة فهم كيفية مذاكرة وتحقيق مخرجات التعلم في جميع المواد الدراسية من خلال رابطها الإلكتروني، موضحة أن طبيعة الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية.