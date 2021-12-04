جدول الامتحانات للصف الرابع الابتدائي وطرق الاستعداد والمذاكرة

تبدأ غداً أول أيام جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، الذي أعلن عنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أنَّ الامتحانات تعقد ورقياً في المدارس في زمن الحصة المدرسية، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة للاطلاع على كيفية الإجابة على الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

جدول الامتحانات للصف الرابع الابتدائي

- غداً الأحد الموافق 5 ديسمبر يعقد امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 6 ديسمبر يعقد امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 7 ديسمبر يعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية + ict.

- يوم الأربعاء 8 ديسمبر يعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 9 ديسمبر يعقد امتحان مادة الرياضيات.

نصائح لطلاب الصف الرابع الابتدائي قبل الامتحانات

وفي سياق متصل، كشف حامد البيومي، مدرس علوم، عن مجموعة من النصائح للطلاب بعد إعلان جدول الامتحانات للصف الرابع الابتدائي، موضحاً أنَّه يجب على الطلاب مذاكرة المنهج بشكل مختلف عن الشكل التقليدي بمعنى قراءة المحتوى جيداً وفهم ما فيه دون اللجوء للحفظ، مؤكَّداً أنه لابد على الطالب التعامل مع الكتاب كونه معلومات عامة دون ضغوط عصبية.

وأضاف «البيومي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي موضوعية تقيس الفهم والإدراك، لذلك يجب على الطلاب مذاكرة محتوى المنهج بهدف الاستمتاع للبعد عن أي ضغوط عليه من أثر هذا الكم وعدم القلق من أي نتائج أو درجات أو غير ذلك.

وشدد على ضرورة حل كثير من التدريبات والنماذج التي تغطي محتوى المناهج على هيئة «س وج» مما يساعد على تثبيت المعلومة من تكرار الأسئلة الموضوعية مثل أسئلة الاختيار من متعدد والإكمال والتصويب.

وتابع أنَّه لابد من الطمأنينة والبعد عن التوتر والقلق ليتعود أولياء الأمور قبل أبناءهم على هذا النظام الجديد، مؤكّداً أنَّه يجب على الطلاب فهم الفكرة العام لكل درس والتطبيق عليها عملياً حتى يستفاد منها ويحقق مخرجات التعلم.