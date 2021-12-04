«الكيماويات العرب» يشيد ببرامج حماية العمال في مصر

أكد عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، رئيس النقابة العامة للكيماويات في مصر، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع قيادات الاتحاد التونسي للشغل بقيادة الأمين العام نور الدين الطبوبي، ومحمد البرني الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والكيماويات في تونس، مشيرًا إلى تطلعه إلى تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات المشتركة مع الجانب التونسي، فيما يخص الشركات ذات النشاط الواحد؛لحماية حقوق العمال المشروعة، ووضع خطة نحو تأسيس مركز تدريب مهني نقابي تحت لواء «الاتحاد العربي للبتروكيماويات»، لتوعية العمال العرب بالواجبات والحقوق، وكذلك الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي، يضع خارطة طريق لتكامل اقتصادي؛ تماشيًا مع الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تسلمه رئاسة دول «الكوميسا» منذ أيام قليلة في مؤتمر انعقد بالقاهرة.

جاء ذلك خلال لقاء «حمدي»، بقيادات الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الأمين العام، في تونس، ووزير الطاقة السابق خالد بن جدور، وحسناوي السميرى الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية بالاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات، وسلوان السميرى مسؤول العلاقات الدولية بالجامعة العامة للنفط والكيماويات بتونس.

دور عمال تونس في مقاومة التطرف

وخلال كلمته في مؤتمر انعقد في تونس بعنوان «إدارة الخلافات والنزاعات وتطوير الحوار الاجتماعي ومناخ العمل- انخفاض إنتاج المحروقات والفوسفات –الأسباب والحلول المقترحة»، أشار الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، إلى تقدير مصر قيادة وشعبًا وعمالًا لشعب وعمال تونس الذين وقفوا في مقدمة الصفوف في مواجهة الجماعات المتطرفة التي حاولت طمث الهوية القومية، مثلما حاولت نفس «الجماعة» خطف مصر إلى الهاوية، مشيدًا بدور أحرار تونس الذين قاوموا التطرف والإرهاب، الذي حاول التمكن من الدولة التونسية، واستغلال أراضيها كقواعد لدعم الإرهاب والإرهابيين في بلدان مجاورة، مثمنًا أيضا دور الحركة النقابية التونسية بقيادة الاتحاد التونسي للشغل في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة، خاصة في ظل التحديات الراهنة، وعلى رأسها تحدي «كورونا».

مناخ الاستثمار المستقر في مصر

ونقل «حمدي» كرئيس للنقابة العامة للكيماويات ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للجانب التونسي، مناخ الاستثمار المستقر في مصر، خاصة في ظل برامج الحماية الاجتماعية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الملايين من العمال من كافة التحديات، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق تقرير التنمية البشرية، وإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، وهي الإجراءات التي تدل على استقرار الدولة المصرية التي تشهد نهضة غير مسبوقة من خلال مشروعات عملاقة، توفر فرص العمل، وتخدم خطة التنمية الراهنة.