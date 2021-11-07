اتحاد عمال مصر يكشف موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

يترقب أكثر من 40 % من حجم القوى العاملة في مصر موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أسوة بنظائرهم في الجهاز الإداري للدولة بعد تنفيذ الحد الأدنى للأجور بالدولة بداية من موازنة العام المالي الحالي 2021-2022 عند 2400 جنيه.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون مع بداية العام الجديد 2020 في الأول من شهر يناير المقبل ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وأضاف لـ «الوطن»، أن قوة العمل في القطاع الخاص تمثل أكثر من 40 % من حجم العمالة وقوة العمل في مصر ومن حقهم أن يتم مساواتهم بزملائهم في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية واتحاد عمال مصر يتواصلون بشكل دائم مع النقابات العمالية بالقطاع الخاص للوصول إلى الوضع النهائي للحد الأدنى للأجور.

التواصل مع اللجان النقابية لتطبيق الحد الأدنى

وكشف «البدوي»، أن اتحاد عمال مصر واللجان النقابية تتواصل بشكل دائم مع الشركات التي تقدمت بطلبات تفيد عدم قدرتها على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا على سبيل المثال بعض الشركات العاملة في قطاع السياحة، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات مع تلك الشركات للوصول إلى حلول وسط تحوز رضا الطرفين.

ونفي نائب اتحاد عمال مصر، وجود نية سواء لدى الدولة أو بين النقابات واللجان النقابية لتأجيل الانتخابات النقابية بعد الاتفاق مع وزارة القوى العاملة على الموحد المحدد وفقاً لنص القانون.

انتخابات النقابات العمالية في منتصف يونيو

وحول موعد انتخابات النقابات العمالية قال «البدوي» إن الانتخابات النقابية ستكون في الموعد الذي تم تحديده وفقًا لما حدده القانون الجديد، لافتًا إلى أن القانون نص على إجراء الانتخابات منتصف يونيو عام 2022.

وأكد البدوي، على أن وزارة القوى العاملة أمهلت النقابات العمالية فرصة حتى 11 نوفمبر الحالي لتحديث وتنقيح قواعد البيانات الخاصة بلجان النقابات العمالية حتى يتم إجراء الانتخابات النقابية في الموعد المحدد وفقاً لأحدث البيانات بشكل دقيق.