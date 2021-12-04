النيابة تخلي سبيل حارس عقار الفنان مصطفى فهمي بعد الاستماع لأقواله في «تهديد فاتن موسى»

قالت مصادر قضائية، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل حارس العقار مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسي، من سرايا النيابة بعد سماع أقواله في البلاغ المُقدم من طليقة الفنان لتعرضها للتهديد بالإيذاء والقتل من قبل الحارس.

حارس العقار ينكر التهمة الموجهة له

وأنكر حارس العقار تلك التهمة، موضحا أنه لم يعترضها حينما حضرت بصحبة أشخاص آخرين لم يعرفهم، وصعدت إلى الشقة وقت أن كان الفنان مصطفى فهمي خارج البلاد، وأخذت متعلقاتها وكل ما أرادت أن تحصل عليه من داخل الشقة، وأن هذه الواقعة مثبتة باعترافها وحديثها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشرت صورا على حسابها بتلك المنصات، تخبر متابعيها «أنها بداخل الشقة».

حارس العقار: مهمتي حمايته من اللصوص فقط

وتمسك حارس العقار بشهادة زميله حارس عقار آخر، للدلالة على صدق روايته، وأن ما جاء على لسان طليقة الفنان مصطفى فهمي هو محض افتراء ولم يحدث أي شيء منه على الإطلاق، قائلًا إن مهمتي الأساسية تتمثل في حراسة العقار وحمايته من اللصوص وتنفيذ تكليفات اتحاد الملاك.

طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى

ووقع طلاق الفنان مصطفى فهمي وفاتن موسى، يوم 26 أكتوبر الماضي، بعد زواج دام نحو 4 سنوات، حيث تم الزواج في 6/8/2017، إذ أعلنت «فاتن» الطلاق رسميا، إضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدته وكيلة الفنان.

وكان محامي الفنان مصطفى فهمي، ومحامية طليقته الإعلامية فاتن موسى، قد تبادلا الاتهامات بسرقة متعلقات منزل الزوجية في شارع النيل بالدقي، وذلك في بلاغات رسمية جرى تحريرها، في قسم شرطة الدقي.