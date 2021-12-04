مختار جمعة يعقد أول اجتماع بمبنى الأوقاف الجديد في العاصمة الإدارية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ‏اليوم، عقد أول اجتماع رسمي بقيادات الوزارة وبخاصة قيادات التحول الرقمي بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، داعيا الله أن يجعلها انطلاقة خير ويمن وبركة وتقدم لمصرنا العزيزة.

وكان قد عقد وزير الأوقاف، خلال شهر أكتوبر الماضي اجتماعا بعدد من مديري المديريات الإقليمية ووكلائها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحضور المهندس سمير الشال الوكيل الدائم، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، وذلك في إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وفي إطار التدريب المستمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف، وفي ضوء المتابعة المستمرة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للمديريات الإقليمية.

انطلاق دورات التحول الرقمي للإداريين

كما أكد وزير الأوقاف، على أنه في إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق دورات التحول الرقمي للإداريين بالمديريات الإقليمية تحت عنوان: «التحول الرقمي والسوشيال ميديا وأهميتهما في التميز الإداري»، يأتي ذلك في إطار التدريب المستمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف على استخدام الوسائل العصرية في التواصل الإداري قصد اختصار الزمن في إيصال الرسائل والتعليمات الإدارية، وذلك بهدف تسريع عملية التحول الرقمي في وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها، وستكون البداية بالمديريات التالية: «الجيزة - الدقهلية – أسيوط»، على أن تستكمل باقي المديريات هذه الدورات خلال الأسابيع التالية.

حفاظ الأوقاف على المساجد دعويًّا وفكريًّا

وشدد وزير الأوقاف، على أنه لا بد من الحفاظ على المساجد دعويًّا وفكريًّا والالتزام التام بنظافة وتعقيم بيوت الله «عز وجل» يوميًّا، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.

وشدد على ضرورة متابعة الالتزام التام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وبالحسم تجاه أي مخالفة.