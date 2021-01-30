نجل أحمد السقا ينعى جده محمد الصغير: وداعا يا مايسترو.. أنت أسطورتي

بكلمات مؤثرة، نعى ياسين السقا نجل النجم أحمد السقا جده خبير التجميل محمد الصغير، والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات متأثرًا بفيروس كورونا، وكتب «ياسين» عبر حسابه الخاص بـ«إنستجرام» رثاءً لجده الراحل قائلًا: «وداعا يا مايسترو، أكثر ما يؤلمني هو أنني لم أبك أبدًا لأي سبب في حياتي إلا أنني سأفتقدك كثيرًا، ولكن ما يجعلني سعيدًا هو أنني أعلم أنك تنظر إلينا من السماء وتبتسم، أسطورتي، بطلي.. لا أحد يعرف كم كنا قريبين».

وأضاف: «أنت أسعد إنسان الآن وصلت إلى الجنة، أحبك ولا أستطيع الانتظار حتى نلتقي مرة أخرى، صديقي المفضل للأبد، أحبك يا حمودي.. وداعا المعلم، العالم كلها بتحبك يا حمودي».

وتوفي خبير التجميل محمد الصغير صباح اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة حيث تم وضعه تحت جهاز التنفس الصناعي، يعد واحدًا من أشهر مصففي الشعر في مصر والشرق الأوسط، وتعاون مع أغلب فنانات الوسط الفني، خلال مشوار حياته، ومن أبرزهم ليلي علوي، إلهام شاهين، لبلبة ويسرا.

نجوم الفن ينعون محمد الصغير

ونعى عدد كبير من نجوم الفن رحيل خبير التجميل محمد الصغير، فقد نعته الفنانة نادية الجندي عبر حسابها الخاص بـ«انستجرام»، قائلة: «ببالغ من الحزن والأسي بنعي الصديق العزيز محمد الصغير ربنا يرحمه يارب، من أهم مصففي الشعر في مصر والعالم العربي، كان إنسان جميل صديق وأخ وعشرة جميلة حبيبنا كلنا».

وأضافت «خالص التعازي لأسرته وأهله ولكل العاملين معه وزوجتة السيدة ملكة العلايلي وأولاده، وحبيبتي مها الصغير ربنا يصبركم جميعًا علي فراقه وبعزي زوجها الصديق العزيز أحمد السقا، سائلين المولى أن يتغمده برحمته الواسعة ربنا يرحمه نسألكم الدعاء».

كما نعته الفنانة منى زكي قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحم محمد الصغير ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، كان إنسان لا يختلف عليه اتنين في كرمه وقلبه الأبيض وحبه للآخرين.. يارب صبر أولاده وأهله.. ادعو له بالرحمة والمغفرة».