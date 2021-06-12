نجل أحمد السقا يعلن إصابة والده في قدمه

أعلن ياسين السقا إصابة والده الفنان أحمد السقا في الفترة الأخيرة، وذلك في أثناء حضوره حفل جوائز «ريادة الأعمال في مصر» «EEA»، بصحبة والدته الإعلامية مها الصغير، ومؤكدا أنه يخضع للعلاج في المنزل، حاليا.

وتعتبر جوائز «ريادة الأعمال في مصر»، هي الأولى من نوعها للاحتفال والتقدير بأبرز رواد الأعمال، وتضم اللجنة الاستشارية الخاصة، بجائزة «ريادة الأعمال في مصر» (EEA)، مجموعة من أكبر خبراء الاقتصاد وريادة الأعمال في مصر، وتسهم اللجنة في إدارة وتنظيم الجوائز من خلال مشاركتهم بخبراتهم السابقة في مجال تشجيع ومساندة رواد الأعمال.

وسيتم إطلاق الموقع الرسمي للحفل في 24 فبراير الجاري، للكشف عن الجوائز وتقديم المرشحين طلبات عرض مشروعاتهم. وستضم المسابقة أكثر من 15 تصنيفات، منها: الهندسة المعمارية والتصميم، الأزياء والمجوهرات، التجارة الإلكترونية، التعليم، الصحة البدنية ونمط الحياة الصحية، الأغذية والمشروبات، الخدمات الإعلامية والإعلانية، وريادة الأعمال الاجتماعية، والسياحة، والجيل الثاني من عائلات رواد الأعمال بالإضافة الي المزيد من المجالات.

ويتم تقديم المشروعات عبر الموقع الرسمي، والتي سيتم تقييمها من قبل مجموعة من أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بكل مجال، والتي تتكون بحد أدنى من ثلاث أعضاء، وتم بالفعل اختيارها من قبل مجلس استشاري مكون من كبار القادة في المجالات المختلفة، وستتمكن هذه اللجنة الاستشارية من خلال جوائز EEA من مساندة هؤلاء الشباب من خلال خبراتهم في المجالات المتنوعة، وتعزيز قدراتهم للوصول إلى أحلامهم.