ظهور نجل أحمد السقا بالجونة يثير الجدل.. وعلي غزلان يعلق: إفيهات مريضة

تعرض «حمزة» نجل الفنان أحمد السقا لموجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهوره على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، أثناء عرض فيلم ريش، بصحبة والدته، وهو يقوم بعدد من حركات الأكشن أمام المصورين.

أدهم سليمان يدافع عن نجل أحمد السقا

وحرص المُغني الشاب أدهم سليمان على الدفاع عن نجل أحمد السقا، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «ما تقلقش يا صديقي، هتكبر بإذن الله وهتبقى فارس زي أبوك بإذن الله واللي بيتريقوا عليك هيفضلوا نكرات زي ما هم برضه».

وأعرب اليوتيوبرز علي غزلان عن استيائه الشديد من الانتقادات التي طالت نجل أحمد السقا، قائلًا: «هي الناس المرض وصل بيها لكده!!.. طفل جميل بيتصور صورة.. الناس عشان ترضي غرور إفيهاتها المريضة تقعد تشتم فيها!!.. يعني مش مكفيكوا نازلين سلخ في الناس الكبيرة مش سايبين الصغيرين حتى!!» متابعًا: «أنت كده روش جدًا لما تكتب كومنت مؤذي لحد في السن ده!!.. روش أنت بإفيهاتك المريضة على حساب مشاعر الناس.. اللي يشفي عقولكم ونفسياتكم».

كما أبدت إحدى المتابعات، دهشتها من التعليقات السلبية، قائلة: «مأذاش حد في الموجودين وكمية كلام يوجع القلب.. الكلمة الطيبة صدقة لسه في مقتبل عمره اتقوا الله في الولد الصغير ده».

وقالت أخرى: «حرام كده ياجماعة كل التريقة دي والسلبيات دي ممكن تدخل الولد في حالة نفسية صعبة وتفقده الثقة في نفسه ويحس إنه مالوش قيمة ولا لازمة.. كلنا فينا عيوب ومعظمنا دمنا تقيل ومش مقبولين يعني مفيش حد كامل غير النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يبقي نسيب الناس في حالها».